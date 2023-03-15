Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye talih kuşu kondu! Ek zamlı paralar o tarihte hesabınızda

Ek zamlı paralar o tarihte hesabınızda... Asgari ücretli, EYT'li ve eski emekliye talih kuşu kondu! Asgari ücretli, eski emekli ve EYT'li için Mart ayında ödeme zamları sürprizleri ile birlikte geliyor. Bu kişiler adeta tarih kuşunun konduğu durumda. Tarihlerindeki ek zamlı ödemeler Mart ayı sonunda hesaplarına yatırılacak.

TBMM tarafından kabul edilen EYT yasasının ardından milyonlarca kişi emekli olmak için dilekçelerini vermeye başladı. EYT'liler, Mart ayı sonuna kadar dilekçelerini tamamlamayı ve emekli olmayı planlarlarken, ara zam ve ek ödemelerin detaylarını da merak ediyorlar. EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından, bankalar ve hükümet de konuyla ilgili çalışmalara başladılar. Peki, ek zamlı ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? Asgari ücretli, eski emekli ve EYT'li için büyük zam müjdesi detayları haberimizde...

EYT yasası sonunda yürürlüğe girdi. Milyonlarca kişi Mart ayında emeklilik dilekçelerini sosyal güvenlik kurumlarına ve e-devlet kapısına akın ederek vermeye başladılar. EYT düzenlemesi ile birlikte, sadece EYT'lilere değil, aynı zamanda asgari ücretle çalışanlara ve eski emeklilere de zam müjdesi geldi. Uzman isimler, zam detaylarını tek tek açıkladılar. Zamlı ödemelerin hesaplara geçeceği tarihler de belirlendi. Asgari ücretliler, eski emekliler ve EYT'liler, bu tarihte hesaplarını kontrol ederek binlerce liralık ödemelerini alabilecekler. Konu ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Eyt Başvuruları Devam Ediyor

Uzun yıllardan bu yana beklenen EYT yasası, 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yaş şartı aranmayan EYT düzenlemesi ile birlikte, prim gün sayısı ve diğer şartları taşıyan 2 milyon 250 bin kişi için emeklilik yolu açıldı. EYT ile emeklilik şartlarını yerine getirenler, başvuru işlemlerini de yapmaya başladılar. EYT'lilerin ilk maaşlarını ne zaman alacakları merak edilirken, uzmanlar, EYT'lilere, eski emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik zamlı maaş açıklamaları yaptılar.

Bu Kişilerin Başına Talih Kuşu Kondu

Mart ayı sonuna kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler, Nisan ayından itibaren ilk emekli maaşlarını alacaklar. Üstelik EYT'lilerin maaşları zamlı olarak ödenecek. Milli gelir artışı, EYT'lilerin maaşlarını artıracak ve 2023 yılı Ocak ayından itibaren emekli olan diğer eski emeklilerin maaşlarını da etkileyecek.

Asgari ücretli çalışanları da etkileyen EYT yasası ile maaş artışı gerçekleşecek. Emekli olan EYT'liler, çalışmaya devam ederlerse sosyal güvenlik destek priminden faydalanabilecekler. Bu durumda EYT'liler, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam ederlerse maaş artışı yaşayacaklar. Asgari ücretli bir çalışanın maaşında 648 lira artış olacak. Bu sayede EYT'lilerin alacakları asgari ücret 9.145 TL'ye yükselecek.

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