EYT’lilere bir müjde daha verildi! Toplu para ödemesi yapılacak! SGK’ya dilekçe verenler alıyor! 

Toplu para ödemesi yapılacak! SGK’ya dilekçe verenler alıyor! EYT’lilere bir müjde daha verildi! Primi eksik EYT’lilere toplu para ödemesi pek çok kişinin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Kamuoyuna sunulan bilgiler sonucunda EYT düzenlemesinde yer alan olanaklar belli oldu. Bu durumda yapılacak olan düzenlemede yalnızca yaş şartına dair olanak sağlanacak. Primleri eksik olan kişiler için her hangi bir düzenlemeye yer verilmeyecek.

Primleri Eksik Olan Kişilerin Ödedikleri Primler Hakkında

EYT düzenlemesi çıkması durumunda prim eksikliği sebebi ile emekli olamayanların bazılar için toplu olarak ödeme olanağı oluştu. bu kişilere Sosyal Güvenlik Kurumu toplu para iadesi yapabilecek. Ancak bu ödemelerin yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar bulunmaktadır.

Şartların yerine getirilmemesi halinde SGK tarafından toplu para ödemesi alınamayacaktır. SGK kapsamında toplu para iadesi alacağı tutar sigortalının ödediği primlere göre değişiklik göstermektedir.

Yüksek prim ödemesi yapanlar para iadesi alma şansına sahipler. Ancak SGK’ya sigortalı adına yapılmış olan bütün prim ödemeleri geri alınamıyor. 2008 yılı öncesinde yapılan prim ödemelerinde işçi ve işveren primleri iade alınabiliyor.

SGK’dan toplu para iadesi almak için dilekçe ile başvurunun yapılması gerekmektedir. SGK il ve ilçe müdürlüklerinin alakalı birimlerine dilekçeler teslim edilmektedir. Dilekçeler işleme konulduğunda araştırmaları yapılarak sigortalının emeklilik imkanı yoksa hesaplama yapılarak prim iadeleri toplu para ödemesi olarak yapılmaktadır.

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