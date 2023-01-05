EYT’liler ne zaman emekli olacak? EYT’liler ilk maaşını ne zaman alabilecek? Yüklü promosyon müjdesi!

Yeni emekliler aylıkla birlikte promosyona da kavuşurken, emekli sayısındaki hareketlenmeyle bankaların yarışı da büyüyecek. Bu yarışın promosyon tutarına yansıması, 10 bin liranın aşılması bekleniyor. İşte promosyonla ilgili merak edilen soruların yanıtları ve bankaların mevcut kampanyaları…

* EYT’liler ne zaman emekli olacak?

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını sağlayan EYT’liler düzenleme yürürlüğe girer girmez, diğerleri ise şartları sağlayınca emekli olacak. Düzenlemenin bu ay yürürlüğe girmesi bekleniyor.

* EYT’liler ilk maaşını ne zaman alabilecek?

İlk maaş başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlayacak. Ocak’ta başvurulursa, hesap 1 Şubat’tan itibaren yapılacak. İşlemler bittiğinde Ocak ayında başvuranların hesabına 1 Şubat’tan itibaren biriken maaşı yatırılacak.

* Ek gösterge düzenlemesi emekli sayısını nasıl artıracak?

Ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak’ta yürürlüğe girecek. Ek göstergeyle ikramiyelerde yaşanacak artış bu tarihten sonra emekli olacaklara yansıyacağı için, çok sayıda kamu çalışanı emeklilik dilekçesini vermek için bu tarihi bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle emeklilik dilekçesi vereceklerin sayısının 300 bini bulabileceği belirtiliyor.



* TEB: Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.900, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.300, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor. Avantajlı sigorta paketleri, özel faiz oranlı kredi, çağrı merkezi, internet ve mobil şubeden ücretsiz havale ve EFT, aidatsız kart, emeklilerin öncelikli ulaşabilecekleri çağrı merkezi hattı gibi fırsatlar da bulunuyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Böylece emeklilerin toplam promosyon tutarı 7.500 liraya kadar çıkabiliyor.

* VAKIFBANK: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor. ATM’lerden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekme, ücretsiz HGS etiketi, aidatsız kredi kartı imkanı sunuyor. Maaş hesaplarından internet ve mobil bankacılık yoluyla havale ve EFT’lerden masraf almıyor.

* ZİRAAT BANKASI: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon veriyor.

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