15000-20000-33000 TL nakit almak isteyenlere müjde! Bu bankalardan hemen onay alın!

15 bin TL ile 33000 TL arasında nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyası yapan bankalar açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için yapılan bu kredi işlemlerinde 15 bin 20 bin ve 33000 TL olarak ayrı kredi paketleri sizlere son olarak hesaplarınıza yatırılmaktadır. 36 ay vadeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan tüm vatandaşlara bankalar, belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemelerini hızlı bir şekilde vererek ihtiyaç kredisi kullandırmaktadır.

Akbank kredi başvurusu

Akbank üzerinden başvuru gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi puanı uygun olmaları durumunda bu bankadan cep telefonları aracılığı ile birlikte SMS atarak, ne kadar kredi onayı aldıklarını, hemen görebilmektedir. Sms ile Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsunuz, kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz yeterlidir.

Denizbank kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi işlemlerini cep telefonları üzerinden mesaj atarak hemen gerçekleştirebilir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak boşluk bırakıp doğum tarihini gün ay yıl olarak yazdıktan sonra 32 80 numarasına mesaj olarak göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara bankalar uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi yapabileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak sizlerde istediğiniz zaman kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde, Denizbank üzerinden yapabilirsiniz. Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesi üzerinden işlem yapabilmeniz mümkün olmaktadır.