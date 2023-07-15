Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için önemli bir müjde ortaya çıktı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen bir kanun teklifi, bu grubun aylıklarında önemli bir artışa işaret ediyor. Ancak, "EYT'liler yüzde 25 zam alacak mı?" sorusu herkesin kafasını karıştırıyor. İşte son dakika EYT maaş zammı haberleri.

Yeni düzenlemeye göre, emeklilere Temmuz 2023'ten itibaren toplamda yüzde 25 oranında zam yapılacak. Bu zam, enflasyon farkıyla birlikte verilecek ve tüm Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri bu zamdan faydalanabilecek. Buna göre, EYT'liler de yüzde 25 oranında zam alacaklar.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin'in belirttiği gibi, Cumhurbaşkanı'nın da vurguladığı üzere, refah payı oranında bir artış olacak. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 5,23, memur emeklileri için ise yüzde 7,45 artış anlamına geliyor. Bu durum, EYT'lilerin yüzde 25 zam alacaklarını doğruluyor.

Bu durum, EYT'lilerin yüzde 25'lik zamdan doğrudan faydalanacaklarını göstermektedir. Emekli olanlar her durumda bu artıştan faydalanacaklar ve bu zam EYT'lilerin maaşlarına yansıtılacaktır. Temmuz ayından itibaren yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, EYT'liler için maddi anlamda büyük bir rahatlama sağlayacak.

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı aylıklarını alacaklar. Bu yıl emekli olan EYT'liler de bu zamdan yararlanacaklar.

Ancak, bazı durumlarda maaşlar zaten belirli bir seviyenin üzerinde olduğu için ek ödemelerde sınırlamalar olabilmektedir. Bu durumlar, yasal düzenlemelere göre belirlenmektedir. Temmuz 2023'te EYT'liler için yüzde 25'lik bir maaş zammı beklenmektedir. Bu artış, EYT'lilerin emekli aylıklarını önemli ölçüde artıracak ve yaşam standartlarını iyileştirecektir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için bu yüzde 25'lik zam, emekli olma sürecini daha rahat ve güvenceli hale getirecektir.