Libya'da Anketler Ertelendikten Sonra Öfke ve Belirsizlik

Yetkililerin başlangıçta Cuma günü yapılması planlanan önemli bir cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelendiğini duyurmasının ardından Libyalılar, öfke ve umutsuzluk karışımı bir tepki verdiler.

Seçim komisyonu Çarşamba günü, ülkedeki on yıllık kaosu sona erdirmeyi amaçlayan oylamanın, hazırlık eksikliği ve anketin yasal temelinde çeşitli siyasi güçler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir ay ertelenmesini önerdi.

Başkent Trablus'ta ikamet eden Muhammed el-Wafi, Libya halkının seçimlere "susuz" olduğunu söylerken dehşetini gizleyemedi.

“Seçimleri ertelemeyi reddediyoruz. Ben tüm Libya sokağının görüşünden bahsediyorum. Güney [bölge] vatandaşları olarak seçimlerin zamanında yapılmasını açıkçası destekliyoruz” dedi.

Seçim kurulu, oylamanın bir ay geriye, 24 Ocak'a ertelenmesini önerdi, ancak doğu merkezli parlamento ile Trablus'taki yetkililer arasındaki husumet göz önüne alındığında, yeni bir tarih üzerinde anlaşmaya varmak kolay olmayacak.

Yedi milyonluk nüfus içinde 2,5 milyon Libyalı seçmen kartlarını topladı.

Ancak, 2011 yılında uzun süredir iktidarda olan Muammer Kaddafi'yi deviren NATO destekli ayaklanmanın ardından ülkenin doğusunda ve batısında ortaya çıkan rakip liderler arasında derinleşen bir çatlak oylamayı karmaşık hale getirdi.

Başlangıç ​​olarak, Meclis Başkanı Aguila Saleh'in Libya'nın parlamento seçimleri yapılmadan önce cumhurbaşkanlığı oylamasıyla devam etmesi konusundaki ısrarı var. Eleştirmenler, doğu merkezli Temsilciler Meclisi'ne başkanlık eden ve cumhurbaşkanlığına aday olan Saleh'in oylamayı kazananın her şeyi aldığı bir yarışma olarak gördüğünü savunuyor.

Bu, oylamanın anayasanın yokluğunda yetkileri belirsiz olacak bir cumhurbaşkanıyla sonuçlanabileceğini söyleyen Ahmed Baiyed de dahil olmak üzere birçok Trablus sakinini tedirgin eden bir olasılık.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olmamasından dolayı mutluyum. Seçim yapabilmek için bir temelinizin olması gerekir. Vakfımız bir anayasa, ”dedi Baiyed Al Jazeera'ya. "Nasıl bir yönetim sistemimiz olduğunu ve bir başkanın sahip olduğu yetkileri belirleyen bir anayasamız yoksa, bir başkana nasıl oy verebiliriz?"

Bu, parlamentonun uzun yıllar iktidarda kaldıktan sonra teslim edemediğinden üzülen Othman al-Amari tarafından paylaşılan bir görüştü. Önce parlamento seçimleri, sonra cumhurbaşkanlığı seçimleri yapmamız gerekiyor” dedi. "Parlamento birkaç yıldır iktidarda ve hiçbir şey yapmadılar."

Ve sonra, seçimde kimin aday olmasına izin verilmesi gerektiği konusunda anlaşmazlıklar vardı.

En önde gelen üç aday - Khalifa Haftar, Seyfülislam Kaddafi ve Abdul Hamid Dbeibah - aynı zamanda en bölücü üç adaydı.

Hafter, başkentin bazı kısımlarını yerle bir eden Trablus'a yaptığı 2019-20 saldırısının ardından Batı Libya'daki pek çok kişi için kabul edilemezdi. Eski hükümdarın oğlu olan Kaddafi, bir Trablus mahkemesi tarafından savaş suçlarından mahkum edildi ve 2011 isyanında savaşanların çoğu tarafından nefret ediliyor.

Geçici başbakan Dbeibah, göreve getirildiğinde seçimlerde aday olmayacağına söz vermişti. Oylamadan önce başbakan olarak devam eden çalışması, rakiplerinin birçoğunun haksız bir avantaja sahip olduğunu söylemesine neden oldu.