EYT'liler İçin Maaş Günü Belli Oldu... Emekliler Bayram Edecek

EYT’liler için maaş günü belli oldu. Emekliler bayram havasına girecek. Meclise sunulmuş olan EYT’liler ile ilgili çalışmalarda süreç işliyor, sona doğru gelirken tüm gözler AK Parti’den gelen açıklamalara yöneldi. Emekliler çifte bayram yaşayacak mı? EYT için maaş günleri belli oldu. Bu konuda resmi açıklama geldi. Peki, EYT Mecliste ne zaman netleşecek? Gerekli olan şartlar nelerdir? Son dakika gelişmeleri neler? Maaşla ne zaman yatacak? Tüm bu soruların cevaplarını merak ediyorsanız haberin detaylarını okuyabilirsiniz…

Milyonlarca vatandaş, EYT ile düzenlemeleri yakından takip ediyor. EYT düzenlemesi ile ilgili çalışma Meclis’e sunulmasında tarih netleşti. İlk açıklama AK Parti’den geldi. Bu açıklama ile EYT’li vatandaşlar çifte bayram yaşayabilir. Maaş günlerinin belli olması ile birlikte şimdi gözler çalışmanın Meclis’e ne zaman sunulacağını çevrildi. Tüm gelişmeleri haberin detaylarında bulabilirsiniz…

Ak Parti'den Gelen Açıklama

EYT ile ilgili çalışmalar vatandaşlar tarafından yakın takibe alındı. Çalışmanın ne zaman Meclis’e sunulacağı merak ediliyor. Bu konuda Ak Parti’den resmi açıklama geldi. Grup Başkan Vekili Muharrem Akbaşoğlu, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşüleceği bilgisi geldi. Bunun yanı sıra merakla beklenen maaş günlerinin de tarihi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre ilk maaşlar Mart ayında ödenecek. Bilgisini vermiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklama da “Şu an için en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya çıkardık. Yakın bir zamanda ise EYT ve sözleşmeli personeli kadroya geçireceğiz. Düzenlemelerin bitmesini bekliyoruz. Ödemeler ise en yakın zamanda yapılacak.” Sözlerini dile getirdi.

EYT’de merak edilen diğer bir husus ise kıdem tazminatları oldu. Kıdem tazminatı ile ilgili olarak işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilmesi sağlanacak. Bu sayede işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmiş olacağız.” İfadelerine yer verdi.

EYT'de yaş şartı olmayacağı daha önce açıklanmıştı. EYT için baz alınan tarihin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin bulunması gerekiyor. Kadın ve erkeklerde 5 bin sigorta gün sayısı şartı bulunuyor. 20 yıl için kadınlar, 25 yıl için de erkekler için sigortalılık süresi dikkate alınıyor.