En kapsamlı borç yapılandırma paketi! Milyonları ilgilendiriyor Vergiden, İmar Affına Kadar…

Borcu olanlar için en kapsamı paket geliyor. Bu pakete göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi, sigorta primleri ile ilgili borçlar ve cezalar için yapılandırma imkanı geliyor. Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması paketi Kabinede netleşecek. Tüm vatandaşların gözü kulağı kritik Kabine Toplantısı’na çevrilmiş durumda. Haberin ayrıntıları yazımızda…

Borcu olan vatandaşlar bu habere odaklandı. Borçlarını yapılandırmak için Kabineden çıkacak sonucu bekleyen vatandaş kabineden çıkacak olan Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırma paketini bekliyor. Olumlu şekilde çıkması halinde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması olarak hayata geçek paket vatandaşlar için umut oldu. Önümüzdeki günlerde kabine toplantısında gündeme gelecek olan borç yapılandırma paketi vatandaşlar arasında merak ediliyor. Hangi borçlar yapılandırma kapsamına alınacak? Borç yapılandırmada kritik tarih gibi birçok sorunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Borç Yapılandırma Paketinin Detayları Belli Oldu

31 Aralık 2022 tarihine kadar olun borçlar yapılandırma paketi kapsamında yapılandırılabilecek. Vergi, sigorta prim borçlarının yanı sıra cezalar için de yapılandırma fırsatı veriliyor. diğer taraftan şirketler için de matrah artırımı, kasa ve stok affı gibi imkanlar da bulunuyor.

Belediyelere olan mevcut borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredisi borçları da olmak üzere birçok kalemde yapılandırma kapsamında olacak.

Taksitli Ödeme İmkanı Sağlanacak

Daha önce yapılan yapılandırmada geçerli olan taksit ile ödeme imkanı, bu pakette de yer alıyor. Peşin ve taksitli imkan bu paket için de geçerli olacak. Borçların yüzde 90’nına kadar silinmek imkanı bulunuyor. belirli tutarın altında kalan borçların ise tamamı silinmesi söz konusu.

Gözler Kabine Toplantısında

Yapılandırma paketi önümüzdeki hafta Kabine Toplantısı’nda görüşülmek üzere masaya yatırılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı tarafından paket ile ilgili acıkmalar yapılacak. Yapılandırma sonrası imar affı söz konusu olabilir. Uzun süredir günde olan imar affı bu pakette yer alabilir. Önümüzdeki günlerde imar affı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir.