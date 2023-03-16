EYT'liler için bankalar çıtayı arşa taşıdı! Emekliye maaşa ek 10.000 TL! Var mı arttıran...

Emekliye maaşa ek 10.000 TL! Var mı arttıran... EYT'liler için bankalar çıtayı arşa taşıdı! EYT’lilere 10 bin liraya varan ödeme alma imkanı ortaya çıktı. İlk emekli aylıkları Nisan ayında ödenecek. Bu nedenle emekliler aylıklarını almaya başlayana kadar tutarların daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları…



* ALBARAKATÜRK: Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.000, 10.000 liradan fazla olanlara 6.500 lira ödüyor. Maaşını taşımanın yanı sıra 2 otomatik ödeme talimatı verenler promosyonlarını 500 lira artırırken, emekli yakınını getirenlere de her kişi için 500 lira ödüyor. 6 kişiye kadar referans olunabiliyor.

* AKBANK Aylığı 3.500 liranın altında olanlara 4.200, 3.500-7.500 lira arası olanlara 4.850, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.250, 10.000 liradan fazla olanlara 7.000 lira ödüyor. Kredi kartı alıp 12 ay boyunca tek seferde veya toplamda her ay en az 1.000 lira harcama sözüne 1.500 lira chip-para veriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor.

* DENİZBANK: EYT’li olarak ilk defa DenizBank’tan maaş alacaklardan MobilDeniz uygulamasını indirenlere aylığı 3.500 liraya kadarsa 6.000, 3.500-7.500 lira arasındaysa 7.000, 7.500-10.000 lira arasındaysa 9.000, 10.000 liradan fazlaysa 10.000 lira veriyor. Mobil Deniz uygulamasını indirenler ise

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara da 5.000 lira promosyon ödüyor.

* GARANTİ BBVA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp toplam 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanıyor. İnternet ve mobil şubelerden havale ve hafta içi saat 16.00'ya kadar EFT işlemlerine ücret almıyor, bakiyenin tamamını kuruşu kuruşuna çekme, mevduat ve kredilerde özel faiz imkanı sunuyor.

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca 15 Mayıs’a kadar emekli maaşını ING’ye taşıyanlar, verecekleri her otomatik fatura talimatına 500, toplamda en fazla 1.500 lira ek nakit promosyon kazanabiliyor. 3 fatura ödeme talimatı veren EYT’liler 10.000 liraya varan ödeme alıyor. Direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da sunuyor.

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

* KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 liradan fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.

* ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

* QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira arası olanlara 7.200, 10.000 liradan fazla olanlara 8.000 lira veriyor.

Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor. Öncelikli hizmet, yurt içi tüm banka ve ATM’lerden ayda iki defa ücretsiz para çekme, internet bankacılığında ücretsiz EFT ve havale fırsatı sunuyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.500 lira arası olanlara 1.000, 7.500-10.000 lira arası olanlara 1.500, 10.000 liradan fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Böylece emeklilerin toplam promosyon tutarı 7.500 liraya kadar çıkabiliyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor. Toplam 10 kişi için bundan yararlanılabiliyor.

* VAKIFBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 250 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp Mayıs sonuna kadar 750 lira harcama yapanlar ek 300 lira nakit promosyon daha alabiliyor.

* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

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