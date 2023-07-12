Son dakika haberlerine göre, Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklilerine ise yüzde 17,55 zam yapılması planlanıyordu. Ancak AK Parti tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hazırlanan torba yasaya eklenen önergeyle Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin yılın 6 ayı için yüzde 25 zam alacağı duyuruldu. Ancak bu zamın Ocak 2023 öncesi bağlanan aylıkları kapsadığı için EYT kapsamında emekli olanlar bu artıştan yararlanamayacakları iddiaları ortaya atıldı.

EYT'li Emekliler de Zamdan Yararlanacak!

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "EYT'liler de bu verilen ilave artıştan yani yüzde 25'e yükseltilen artıştan her şekilde yararlanacaklar. Sosyal medya mecralarında dünden beri çok yoğun olarak kanun teklifinin verilen komisyondaki önergedeki tekliflerden sanki olmayacağı gibi ifade ediliyor. 5510 sayılı kanunumuzun 29. maddesinde yaşlılık aylığı dediğimiz yani kamuoyunda emekli aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığının hesaplanmasında orada anlatılır ve sonunda denir ki; Yılın ilk 6 ayında emekli olanlar Ocak ayında yapılacak artıştan, yılın ikinci yarısı yani Temmuz ve Aralık ayına kadar olan dönemde emekli olanlar da hem Ocak zammı tutarında, Ocak zammına ilaveten de Temmuz artışlarından yararlanır diyor. Dolayısıyla bu çok net şekilde kanunda bu yapılacak artıştan her durumda emekli olanlar bu ilave artıştan yararlanacak. Kaldı ki, verilen teklife baktığımızda geçici maddenin b fıkrasında 2023 yılında emekli olacakların da bu artıştan faydalanacağı ifade ediliyor" şeklinde açıklamada bulundu.

Yeni Emekli Maaşları Temmuz 2023 İçin Belli Oldu!

En düşük emekli maaşı 7.500 TL'de sabit kalırken, Meclis Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşmayı bekleyen emekli maaşı zammı için milyonlar beklemeye başladı. Memur emeklileri Temmuz aylıklarını 1 ila 5 Temmuz arasında almıştır. Bu süreçte oluşan zam farkı, SGK tarafından duyurulan tarihte yatacaktır. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında zamlı emekli maaşlarını hesaplarında göreceklerdir.

Temmuz 2023 için yeni SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları da açıklandı. Buna göre, SSK 2000 öncesi emeklilerinin aylığı 6.093 TL'den 7.616 TL'ye, SSK 2000 sonrası emeklilerinin aylığı 3.778 TL'den 4.722 TL'ye, Bağ-Kur esnaf emeklilerinin aylığı 5.456 TL'den 6.820 TL'ye, Bağ-Kur tarım emeklilerinin aylığı ise 4.336 TL'den 5.420 TL'ye yükselmiştir.