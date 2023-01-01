Devlet 2023 Ocak ayına özel 35000 TL geri ödemesiz yardım veriyor! Bankamatik kartına yatıyor! PTT başvuruları başladı

Bankamatik kartına yatıyor! PTT başvuruları başladı. Devlet 2023 Ocak ayına özel 35000 TL geri ödemesiz yardım veriyor! Bu bağlamda geri ödemesiz bir şekilde 35 bin TL ödeme verileceği belirtiliyor. PTT’den acil nakit paraya sıkışan vatandaşlar amacıyla bankalardan bankamatik kartı tespit edilen vatandaşlara, kartı derli toplu kullanmak amacıyla geri ödemesiz 35.000 TL’ye kadar gereksinim kredisi verecek.

PTT bankamatik kartı olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılayacaklar. 35 bin TL’ye varan tüketici kredisi verilecek. İlk olarak PTT ve Aktif Bank bağlamında yapılan hizmet ardından Akbank, TEB bağlamında oluşturuldu. Genellikle PTT, kendi şubeleri üzerinden emekli maaşlarını çeken vatandaşlara kredi notları düşük olsa dahi kredi vermeyi kabul ediyor.

İhtiyaç kredisine başvurmak amacıyla iki koşul bulunuyor. Bunlardan biri 18 yaşının üzerinde olmak, biri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmak. Eğer bu koşulları karşılıyorsanız tüketici kredisine başvurabilirsiniz.

Devlet 2023 Ocak ayına özel 35000 TL geri ödemesiz yardım

36 ay vade ve 3 ay erteleme alternatifi ile bu tüketici kredisini geri yatırabilme avantajına sahip oluyorsanız. İlk taksit PTT üzerinden 3 ay sonra yatırılacak. Eğer kredi müracaatını SMS ile yapacaksanız KREDİ yazıp boşluk bırakıp KİMLİK NUMARANIZI yazdıktan sonra mesajınızı 3050’ ye göndermeniz gerekmektedir.

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