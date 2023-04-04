Akbank, PTT ve Garanti Bankası 100.000 TL İçin Duyuru Yaptı! 20 Gün İçinde Bu Limitler, En Düşük Faizle Verilecek 

Akbank PTT ve Garanti Bankası 20 gün içerisinde 100.000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile birlikte kredi ödemesi yapacağını açıkladı. Akbank PTT ve Garanti Bankası yapmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte hem bireysel müşterilere hem de emekli olan müşterilere hemen ödeme yapacağını ve düşük faizlerle kredi kullandıracağını açıkladı. Akbank PTT ve Yapı Kredi Bankası tarafından 20 gün içerisinde 100.000 TL'ye kadar bireysel tüketici kredisi almak istiyorsanız başvuru şartlarına uygun olarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Akbank bireysel kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz 100.000 TL için en yakın Akbank şubesine giderek kimliğinizle birlikte bireysel kredi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Akbank PTT ve Garanti Bankası üzerinden yapılan Bu kampanyalarda banka kredi puanı 1300 lira üzerinde olan kişilere bankalar tarafından düşük faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri verilmektedir. Akbank üzerinden aynı zamanda Akbank direkt uygulaması ve Cep telefonunuz üzerinden 4425 numarasını mesaj atarak da bireysel tüketici kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Garanti Bankası bireysel kredi başvurusunu 100.000 TL olarak kullanacak olan kişilere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak hızlı bir şekilde sonuç vermektedir. Garanti Bankası bireysel tüketici kredisi kampanyası dahilinde işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsunuz 100.000 TL kredi ödemesi almak isteyen vatandaşlara banka mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden de destek veriyor.

PTT bireysel ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar da cep telefonları üzerinden atacakları mesajlar ile birlikte bu bankadan ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir. PTT yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.