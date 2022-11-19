EYT’de son nokta koyuldu! Primi tamamlanmış 48 yaş üzeri herkese müjdeli haber geldi

Primi tamamlanmış 48 yaş üzeri herkese müjdeli haber geldi. EYT’de son nokta koyuldu! Prim sayısını doldurmuş, ödemeleri tam ancak 48 yaşında olup uzun yıllar emekliliği bekleyenler hemen emekli maaşı almaya başlayabileceklerdir. Henüz çalışma aşamasında olmasına rağmen kısa sürede sonuçlandırılacağı bildirilmektedir.

Birçok beden işçisi ne yazık ki bu yaştan sonra iş bulma sorunu yaşamaktadır. Bu emeklilik kendi ve ailelerinin sorununu çözümleyecektir. Bir an önce emekli maaşı almaya başlayacaklardır. EYT’liler için yapılan görüşmelerin de hız kazanması ve bir an önce sonuca bağlanamsı isteniyor.

48 Yaşını Geçenler De Emekli Olabilecek

Prim gün sayısını tamamlayan, belirlenen yıl kadar çalışan ancak yaşı 48 olup yaş engeline takılanlar emekli olamıyordu. Artık tünelin ucunda onlar için de emeklilik olanağı görünmüş durumda.

Aynı zamanda yapılan çalışmanın yoğun olarak 3600 konusunda odaklandığı belirtilmektedir. Özellikle çeşitli meslek gruplarına dair yıpranma payları çalışmalarına da dikkat çekilmektedir. Finlandiya ve benzeri ülkelerde yapılan uygulamaların incelenip uygulanabilirliği konusunda da çalışmalar sürmektedir.

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