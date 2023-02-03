1999 sonrası, 2000 - 2008 yılları için prim yaş koşulu tablosu belirlendi. EYT'de son durum gelişmesi! 1999 sonrası, 2000 - 2008 yılları için prim yaş koşulu tablosu belirlendi. 8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde işe giren kişiler EYT kanunundan yararlanırken, 1999 sonrası işe girişi olanların haklarına merak edilmektedir. Öte yandan, AK Parti'nin koyduğu yasal düzenleme, sadece 8 Eylül 1999'da yaş sınırının getirildiği tarih ve öncesinde olanlar için uygulanmış, daha sonra başlangıç ​​tarihi 1 gün sonra olanlar dahi kapsam dışı bırakılmıştır. Bir günlüğüne emekli hakkını 17 yıl sonraya kalan kişiler, sosyal medyada tepki göstererek kademeli emeklilik çağrısında bulundu. Ancak beklenen anlaşma sağlanamadı.

Kademeli Emeklilik Olacak Mı?

Erkenden emeklilik haberini dört gözle bekleyen vatandaşlar, SGK herkese kapıyı açmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son yaptığı açıklamalarıyla 8 Eylül 1999 ve öncesinde olan kişiler kapsama içinde olacağını söyledi. 1999 sonrası kişiler ne yazık ki kapsama alanın dışında olacağını belirtti. Böylece yaş-yıl prim koşulları artık resmiyet kazandı.

Kadın Ve Erkekler İçin Yaş Primi

9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında çalışan erkekler 60 yaşında 25 yıllık sigortalı ve 7.000 gün prim ile emekli olurken, kadınlar 58 yaşında 7.000 gün prim ve 25 yıllık sigortalı ile emekli olacak.

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