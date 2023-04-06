EYT'de Prim Şartı Sil Baştan Değişiyor! Yeni Hesaplama Yöntemi Devrede!

EYT düzenlemesi yasallaştı. Düzenlemenin yasallaşmasından sonra Bagkur’lular için yeni reform yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, az prim ile emeklilik yolunu açtı.

Yakında yasa haline gelecek olan teklifin müjdesi verilirken, düzenleme küçük esnaflar için 5 yıl erken olabilecek.

EYT yasasının devreye girmesi ile birlikte milyonlarca kışı yaşa takılmadan emekli olacak. Nisan ayında ise ilk maaşlarını alacak olan EYT’li vatandaşlara 7 500 lira maaş ve 2 bin lira da bayram ikramiyesi verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, esnaf için müjde verdi. Teklifin yasallaşması ise esnaf vatandaş en az prim ile 5 yıl erken emekli olabilecek. İşte konu ile ilgili merak edilenler…

Eyt'in Ardından Bağ-Kur'luya Da Bakandan Müjde Geldi

Küçük esnafı sevindirecek müjde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Düzenlemede hareke geçen hükümet kolları sıvayarak EYT’den sonra bu kez Bağ-Kur’lu çalışanlara sevindirici müjdeyi verdi. Küçük esnaf yeni düzenleme ile 5 yıl erken emekli olabilecek.

Küçük Esnaf 5 Yıl Erken Emekli Olabilecek

Bağ-Kur sistemine dâhil olanlar 9 bin gün primi tamamladıktan sonra diğer bir tabir ile 25 yıl çalışmalarının ardından emekli olabiliyordu. Yeni düzenlemede bu oran 5 yıl erkene çekilmiş oldu. 5 yıl erken emekli olacak olan kadınlarda 58 yaş, erkekler de ise 60 yaş şartı bulunuyor.

Bağ-Kur Sistemine Dâhil Olan Sgk'lı Olanlar İle Eşitlenecek

Bağ-kur kapsamına dâhil olanlar, sisteme göre SGK çalışanlara göre eşitlenecek. Bu durumda daha az prim ve gün sayısı ile emekli olmak imkânız kazanacak. Arada bulunan 1800 gün ortadan kalkmış oluyor. Bir Bağ-Kur’lu vatandaş 9 bin gün prim sayısının yerine 7200 gün prim sayısı yeterli olacak.