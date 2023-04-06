Deprem Komisyonu açıkladı! Korkunç İstanbul tespiti! Can damarımız gider! İstanbul’un % 7’si...

Korkunç İstanbul tespiti! Can damarımız gider! İstanbul’un % 7’si... Deprem Komisyonu açıkladı! İstanbul depremine hazırlık amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucu TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda yerbilimcilerin yaptığı açıklamalar oldukça çarpıcı. İstanbul’da gerçekleşecek büyük bir deprem sonrası 100 milyon tona kadar çıkacak moloz ortaya çıkacak. Molozlar içinde demir, asbest, evsel atıklar, mukavva ve cam gibi maddelerin yer alması, bu molozların nereye ve nasıl bertaraf edileceğinin önceden planlanmaması durumunda biyokimyasal ve fizikokimyasal reaksiyonların başlayacağı, ağır, toksik, kanserojen madde konsantrasyonlarının oluşacağı, yağmur yağmasıyla toprak ve yeraltı suyunun kirletileceği, suya karışarak balıkların besin zinciri vasıtasıyla soframıza gelerek veya seracılıkta kullanılan sebzelerin soframıza gelerek insan sağlığını tehdit edeceği açıklandı.

Prof. Dr. Naci Görür, ayrıca İstanbul’daki kanalizasyon şebekesinin çökeceğini belirtti. Bunun sebebinin ise betonarme boruların kullanımından kaynaklandığını ifade etti. Depremde kullanılan betonarme boruların iyi performans vermediğini vurgulayan Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da beklenen deprem olursa kanalizasyon şebekesinin çökeceğini, bunun da insan sağlığını tehdit edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Okan Tüysüz: İmar Affına Son Verilmeli

Prof. Dr. Okan Tüysüz ise İstanbul’daki 90 bin binanın depreme dayanıksız olduğunu, bu binaların güçlendirilmesi ya da dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. İmar aflarına son verilmesi gerektiğini de ekleyen Tüysüz, Marmara Bölgesi’nde kırılmamış faylar bir araya getirildiğinde elde edilen değerin 7.2-7.4 arasında olduğunu ifade etti. Kırılmış olan fayın yeni bir depremde tekrar kırılması durumunda ise 7.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geleceğine dikkat çeken Tüysüz, İstanbul’un yüzde 20’sinde zeminin zayıf olduğunu, bu nedenle deprem sonrasında ciddi hasarlar oluşabileceğini söyledi.