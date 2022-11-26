Son dakika: 5 bin TL ödeme! Çalışan ve emekli maaşı alan vatandaşlar alacak...

Emekli maaşı alan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanacak olan vatandaşları belirtilen politikalar dahilinde istediğimiz zaman 5.000 TL en düşük limit olarak verilecek. 5000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyada aşağıdaki bankalar üzerinde hesabı olan vatandaşların şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirebileceği haberi verildi. Emekli ve sigortalı olarak çalışan bir bireysel müşteri olmanız durumunda sizlere verilecek olan bu kredilerde düşük faizlerden yararlanarak İstediğiniz zaman ödemenizi hesaba yatırabilirsiniz.

Qnb Finansbank 5000 TL kredi başvurusu

Qnb Finansbank 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu duyuru sonrasında uygun faiz oranlarından yararlanarak sizlere vereceği bu kredileri Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere vereceğini açıkladı. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar t.c kimlik numarasını 50-30 SMS servis numarasına göndermeleri durumunda 10 dakika içerisinde en düşük limit 5.000 TL olmak şartıyla Kredi başvurusunda bulunabilir. SMS ile kredi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan tüm vatandaşlar en yakın banka şubesi üzerinden kredi kullanabilecekleri gibi Finansbank hesabı olmaları durumunda ise Kredi kullanım işlemlerini internet bankacılığı uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilmektedir.

Denizbank 5000 TL kredi başvurusu

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atabildikleri gibi ayrıca banka şubelerine gitmeden işlemlerine kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedirler. DenizBank SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim t.c kimlik ve aylık geliri yazarak bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz durumunda Kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. 32 80 numarasını mesaj atmanız durumunda sizlere verilecek olan kredi ödemelerinde ihtiyaç kredisi başvurusu onayı alan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde işlem yapılarak Kredi ödemelerini gerçekleştirmektedirler.