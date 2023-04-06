EYT'de her şey A'dan Z'ye değişti! 1800-3600-5400-7200 prim hesapları tarih oldu! Artık böyle hesaplanacak

Artık böyle hesaplanacak! EYT'de her şey A'dan Z'ye değişti! 1800-3600-5400-7200 prim hesapları tarih oldu! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıkladığı yeni düzenlemeyle, Bağ-Kur'lular da az primle erken emeklilik imkanı sağlanacak. EYT yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaş yaşa takılmadan emekli olmuştu. Şimdi ise, küçük esnafın emeklilik süresi 5 yıl erkene çekilecek. Küçük esnaf artık daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler. Bu düzenlemeyle birlikte, milyonlarca vatandaşın emeklilik süresi kısalacak.

Bağ-Kur'lular İçin Yeni Reform Paketi

Bakan Bilgin, az primle erken emeklilik imkanı sunan teklifin yakında yasa haline getirileceğini açıkladı. Bu reform paketiyle birlikte, Bağ-Kur'luların emeklilik süresi kısalmış olacak.

5 Yıl Erken Emeklilik Müjdesi

Bağ-Kur'lular, 9 bin gün primi tamamladıktan sonra emekli olabiliyorlardı. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu süre 5 yıl erkene çekilecek. Böylece, küçük esnaf daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler.

Kadınlar İçin Emeklilik Yaşı 58, Erkekler İçin 60

Düzenleme, kadınlar için emeklilik yaşını 58'e, erkekler için ise 60'a çekmiş durumda. Bu yaşlardan önce emekli olmak isteyenler, yeni düzenleme sayesinde daha az prim ödeyerek erken emekli olabilecekler.

Bağ-Kur'lular SGK'lılarla Eşitlenecek

Bağ-Kur düzenlemesiyle birlikte, Bağ-Kur'lular SGK çalışanlarıyla eşitlenecekler. Bu sayede, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanabilecekler. Ayrıca, aradaki 1800 günlük fark da ortadan kalkacak. Bu da Bağ-Kur'luların daha erken emekli olmalarını sağlayacak.

haber24.com