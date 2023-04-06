PTT veya banka hesabına yatıyor! e Devlet başvurusu yapana o şartla 4.336 TL sosyal destek ödemesi başladı!

e Devlet başvurusu yapana o şartla 4.336 TL sosyal destek ödemesi başladı! PTT veya banka hesabına yatıyor! Devletin sosyal yardım ve destek ödemeleri, alt gelir grubuna mensup vatandaşlara yönelik artan enflasyon ve ekonomik dalgalanma nedeniyle hız kesmeden devam ediyor. PTT veya banka hesabına yatırılan destek ödemelerine ek olarak, yeni destek paketleri için de e-Devlet başvuru ekranı açıldı.

Yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle gelirleri eriyen vatandaşlara destek olmak için devlet harekete geçerken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından birçok yeni destek paketi hayata geçirildi. Bu düzenli yardımlarla vatandaşların maddi açıdan rahatlaması hedeflenirken, devlet tarafından ödenen sosyal destek paketleri de güncellendi.

2022 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3.336 TL olarak ödenen sosyal destek tutarı, yapılan iyileştirme zammı sonrasında 2023 yılı için 4.336 TL'ye yükseltildi. Devletin sosyal yardım paketlerine Mart ayına özel yeni başvuru ekranları açıldı. Başvuru şartlarını taşıyanlar, yaptıkları başvuru üzerine 4.330 TL sosyal destek ödemesi alacaklar.

Yeni rakamlar belirlenirken, maddi durumu kötü olan, bakıma muhtaç 65 yaş üstü kişiler ile aldığı rapor ile evde bakıma muhtaç olduğunu kanıtlayan ihtiyaç sahiplerine devlet bakım parası olarak maaş bağlanacak. Evde bakım maaşı parası ve 65 yaş aylığı ödemeleri de yapılan zamlardan etkilendi.

65 yaşını doldurmuş olmak, Türk vatandaşı olmak, sosyal güvencesi olmadığını kanıtlamak, nafaka almamak ve sağlık sigortasına sahip olmamak, hane halkı net gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmamış olması, başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu şartları taşıyan kişiler Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden alacakları başvuru evrakları ile SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne başvurabilirler.

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