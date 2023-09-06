EYT yasasından prim eksikliği nedeniyle faydalanamayan vatandaşlar kanunların sunduğu kısmi emeklilik hakkını kullanabilecek. Yasa ile hakları korunacak emekli için prosedür nasıl işleyecek? Kısmi emekli olan bir kişi EYT ile emekli olan kişiden daha düşük emekli aylığı mı alacak? sorusu gündemde sıcaklığını korurken Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini açıkladı.

KISMİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası'nın Temmuz-Aralık dönemleri arasındaki enflasyon tahmini %35.25 oranında gerçekleşti. Eğer gerçek enflasyon bu rakamlarla gerçekleşirse en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 TL, 10 bin 143 TL'ye yükselmiş olacak. Kısmı emekli olan bir vatandaş da bu tutardan faydalanabilecek.

KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi esnaflarda ise emeklilik için gerekecek prim gün sayısını düşürülmesi konuşuluyor. Torba yasa kapsamında bu yeni kanunun getirilmesi gündemde sıcaklığını korurken EYT için primleri yetmeyen vatandaşlar kısmi emeklilik hakkını “İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar” kanununa göre kullanabiliyor.

Kısmi emeklilik 15 yıl ve 3600 gün primini dolduran çalışanlar için geçerli oluyor. Yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde 60'ı buluyor. Sigorta başlangıcının 2000'den önce ya da sonra olmasına göre alınacak aylık maaş değişebiliyor.

Kısmi emekli olmak isteyen bir kişi 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigortalılığı bulunuyorsa 15 yıl, 3600 prim günü dolduğu anda 50-60 yaş aralığında emekli olabilecek. Belirtilen tarihten sonra çalışmaya başlamış bir kişinin 4500 gün primi doldurması gerekiyor.