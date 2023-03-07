1997 TL, 1594 TL, 2392 TL, 4336 TL ve 3038 TL hesaplara şipşak yatıyor! Saat 10.35'te açıklandı

Saat 10.35'te açıklandı. 1997 TL, 1594 TL, 2392 TL, 4336 TL ve 3038 TL hesaplara şipşak yatıyor! Milyonlarda dar gelirli vatandaş bakanlığın sunduğu yardımların ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bakanın yaptığı son açıklamalara bağlı olarak destek ödemelerinde zamlar yapıldı. Yapılan zamlar sayesinde yeni ödemeler ise şu şekilde olacak:

· Yaşlı aylığı 1997 TL · Engelli aylığı (%40-69) 1594 TL · Engelli aylığı (%70) 2392 TL · Evde Bakım Yardımı 4336 TL · Sosyal Ekonomik Destek ödemesi 3038 TL.

Hane içinde yurtdışında çalışan, memurluk, muhtarlık gibi durumu bulunan kişilerin yaşadığı düşünülürse başvurular olumsuz sonuçlanmaktadır. Bakanlık titizlikle ihtiyaç sahibi hanelere ödemeler yapmaktadır. Bu ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi de titiz bir çalışma sonunda ortaya konulmaktadır. Böylece gerçekten ihtiyacı olanlar bu destekleri almış olurlar.

Aile Destek programlarına başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. E-devlet şifresi bulunan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sayfasından başvurularını iletebilir. E-devlet kullanmayan vatandaşlar ise ikamet adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edebilmektedir. Başvurular incelendikten sonra ödemeler bireylerin banka hesapları üzerinden yapılabilmektedir.

haber24.com özel haber