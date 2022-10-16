EYT Yasası Onaylanıyor! 50, 49, 48 Yaşının Altı Emekli Olmak İçin Adım Atabilecek! Beklemek Yok

Son zamanlarda gündemde çıkan haberlere göre, milyonlarca vatandaş EYT yasası için umut beslemeye başlamıştır. Bu yasa ile ilgili merak edilen bir çok farklı konu bulunmaktadır. Özellikle 1999 yılı öncesinde sigortalı olarak çalışma hayatına başlamış olan kişiler ile ilgili yaş sınırının gündeme gelmesi durumunda EYT olarak emeklilik haklarının olmadığını söylemek gereklidir.

Bahse konu olan bu emeklilik durumu ile ilgili olarak Türkiye cumhuriyeti cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ve tasarı taslakları ile ilgili bu konunun bir an önce çözüme kavuşması gerekliliği ön planda tutulmaktadır. Dolayısıyla bu yıl içerisinde emeklilik haklarının kendilerine verilmesini bekleyen milyonlarca kişi için bahse konu olan yasa tasarısı merakla beklenmeye devam etmektedir.

2023 yılının ocak ayından başlayan süre zarfı içerisinde yasanın onaylanmasına yönelik bir beklentisi bulunmaktadır. İktidar cephesinden yapılan açıklamalar neticesinde de bu beklentiler oldukça kuvvetli bir hale gelmiştir. Yasa tasarısı, meclis onayından geçtikten sonra mevcut durumda yapılacak olan düzenlemeler kapsamında emekli olma ihtimali bulunan milyonlarca kişi için detaylar açıklanmaya devam etmektedir. Erken emeklilik hakları için özellikle son aylarda bir çok farklı açıklama yapıldığı için, bu konuyla ilgili gelecek planları yapan kişi sayısı her geçen gün artmaktadır.

EYT yasası konusu ile ilgili olarak öncelik verilecek meslek gruplarında detaylı bilgiler açıklamaya devam edilecektir. Bunun haricinde bir de engelliler ve ağır hasta durumu olan kişilerde, engelli çocuğu bulunan vatandaşlar da emeklilik hakları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılması da görülmektedir.