EYT sonrası tarihi adım atıldı! Yeni emeklilik yasası geliyor! 5 yıl erken emekli olacaklar

5 yıl erken emekli olacaklar... EYT sonrası tarihi adım atıldı! Yeni emeklilik yasası geliyor! Sabah Gazetesi yazarı Hazal Ateş önemli bir haber yaptı! Küçük esnafların emekliliği için bir müjde daha geldi. Milyonlarca esnafın yüzünü güldüren EYT yasasının ardından emeklilikte ikinci tarihi reform geliyor. Berber, kuaför, marangoz, bakkal, terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek.

Küçük esnafların emeklilikte hak kayıplarını ortadan kaldıracak reformun detayları belli oldu. İşte emeklilikte ikinci tarihi reformun detayları:

Prim gün sayısında Eşitlik

Emeklilikte ikinci tarihi reform ile birlikte SSK'lı çalışanlarla Bağ-Kur'luların prim gün sayısı eşitlenecek. Böylece, küçük esnaflar SSK'lı çalışanlarla aynı prim gün sayısını tamamladığında emekli olabilecekler. Prim gün sayısı eşitliği ile küçük esnaflar daha önceki sistemde olduğu gibi emeklilikte hak kaybına uğramayacaklar.

Bağ-Kur'lu Olmak Daha Avantajlı Hale Geldi

Emeklilikte ikinci tarihi reform ile birlikte Bağ-Kur'luların emeklilik koşulları SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Böylece, Bağ-Kur'lular SSK'lı çalışanlar gibi daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecekler.

Prim Ödeme Süresi Kısalacak

Emeklilikte ikinci tarihi reform ile birlikte küçük esnafların prim ödeme süresi kısaldı. Daha önce 25 yıl olan prim ödeme süresi 20 yıla indirildi. Böylece, küçük esnaflar daha kısa sürede emekli olabilecekler.

SSK'dan Bağ-Kur'a Geçiş Avantajı

Emeklilikte ikinci tarihi reform ile birlikte SSK'lı çalışanların Bağ-Kur'a geçişleri kolaylaştı. Böylece, SSK'lı çalışanlar daha az prim ödeyerek daha erken emekli olma avantajına sahip olacaklar. Daha önceki sistemde Bağ-Kur'luların emekli aylığı SSK'lı çalışanlara göre daha düşük oluyordu. Sonuç olarak, emeklilikte ikinci tarihi reform küçük esnafların emeklilik hak kayıplarını ortadan kaldıracak ve emeklilik koşullarını SSK'lı çalışanlarla eşitleyecek.