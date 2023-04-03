Farkında olmadan 40.000 TL'niz birikmiş olabilir! Unutanın parası mefta! SGK sorgulama ekranından hemen bakın!

Unutanın parası mefta! SGK sorgulama ekranından hemen bakın! Farkında olmadan 40.000 TL'niz birikmiş olabilir! Haberiniz olmadan SSK’da paranız birikmiş olabilir. Konu hakkında detaylı bilgiye sahip olmayan vatandaşlar birikmiş paralarını nasıl çekebileceklerine dair araştırmalar yapıyor. E-devletten kolaylıkla kontrol ederek birikmiş paranızı hesabınıza geçirebilirsiniz. Biriken parayı almanın yolu oldukça basit. Konuya dair detaylara haberimizin içeriğinde yer verdik.

SGK’da biriken paranız olup olmadığını öğrenmek için e-devlet platformuna giriş yapmanız gerekecek. E-devlette yer alan 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/ İş Yeri Ünvan Listesi' kısmına giriş yapmalısınız. Ekranda yer alan adımları takip ederek SSK’da birikmiş paranız olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Haberiniz Yokken Birikmiş Olabilir

SGK dışında devlet tarafından tarafınıza yatırılmış para olabilir. Haberiniz yokken yatırılan bu paralar zaman içinde birikmiş olabilir. Özellikle ihtiyaç sahiplerine ödenen tutarlar zaman içinde vatandaşlar tarafından unutulabilmektedir. Devlet konuyla alakalı vatandaşlara hesaplarını kontrol etmelesi hususunda uyarıda bulundu. Özellikle pandemi döneminin ardından vatandaşlara yönelik ödenen sosyal yardımlar habersiz şekilde yatırılmış olabilir. Yaptığınız başvuruların sonuçlarını takip etmemiş olabilirsiniz. Başvurunuzda olumlu sonuç alındığında bu paralar hesaba yatacağını düşünmelisiniz. Bu ödemler hesabınıza yatmış ve çekmemiş olabileceğiniz için içeride biriken paralarınız bulunabilir. Işte bu paraları kontrol ederek çekmelisiniz.

Tüm bu nedenlerden dolayı SGK veya devletten tarafınıza ödenmiş herhangi bir tutar olup olmadığıyla alakalı kontrol etmeniz gerekecek. Devletin ödediği; ölüm, çeyiz, bebek, bakıcı parası gibi ödemeleri alıp almadığınızı kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Kontroller E-Devletten Yapılabiliyor

SSK’da para biriktiyse vatandaşlar bu parayı nasıl çekebilecekleri hususunda merakla araştırmalar gerçekleştiriyor. Para iadesi de e-devletten talep edilebiliyor. Hesabınıza bilgilerinzile giriş yaptıktan sonra arama bölümüne toptan ödeme talebi yazmanız gerekecek. İlgili sayfaya ulaştıktan sonra ekranda istenen bilgileri doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız gerekecektir. Ekranda yer alan adımları takip ederek ödeme talebinizi başarılı bir şekilde iletebilirsiniz.

Emekli olmayan vatandaşlar da sigortada biriken paralarını kolaylıkla alabilir. Halihazırda aktif emekli başvurusu bulunmuyorsa ilçeye bağlı SGK müdürlüklerine başvuruda bulunabilmektedir. Bugüne kadar yapılan ödemelerin yüzdesine bağlı olarak birikmiş paranızın tutarı değişiklik gösterecektir.

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