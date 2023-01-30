EYT son dakika haberi: Kimler hemen emekli olabilecek? Kaç gün prim gerekiyor? 8 Eylül 1999 öncesi...
SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar nasıl emekli olabilecek? Kimlere kaç gün prim gerekiyor?
EYT'lilere yaş şartını kaldırarak emeklilik yolunu açan düzenlemenin Meclis süreci başladı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar başlangıcı geriye çekerek yararlanabilecek mi? Bu konuda hangi yollar var. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları... Peki kimlere ne kadar prim gerekiyor? Kimler başlangıcı geriye çekerek EYT'li olabilecek? İşte detayları:
- Kimler hemen emekli olabilecek?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.
- SSK'lılara işe giriş tarihine göre kaç gün prim gerekiyor?
8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) prim şartları şöyle
SSK'LI ERKEKLER
İşe başlama tarihi Prim günü
09.09.1976 ve öncesi 5000
09.09.1976-23.05.1979 5000
24.05.1979-23.11.1980 5000
24.11.1980-23.05.1982 5075
24.05.1982-23.11.1983 5150
24.11.1983-23.05.1985 5225
24.05.1985-23.11.1986 5300
24.11.1986-23.05.1988 5375
24.05.1988-23.11.1989 5450
24.11.1989-23.05.1991 5525
24.05.1991-23.11.1992 5600
24.11.1992-23.05.1994 5675
24.05.1994-23.11.1995 5750
24.11.1995-23.05.1997 5825
24.05.1997-23.11.1998 5900
24.11.1998-08.09.1999 5975
SSK'LI KADINLAR
İşe başlama tarihi Prim günü
01.04.1981 ve öncesi 5000
01.04.1981-08.09.1981 5000
09.09.1981-23.05.1984 5000
24.05.1984-23.05.1985 5000
24.05.1985-23.05.1986 5075
24.05.1986-23.05.1987 5150
24.05.1987-23.05.1988 5225
24.05.1988-23.05.1989 5300
24.05.1989-23.05.1990 5375
24.05.1990-23.05.1991 5450
24.05.1991-23.05.1992 5525
24.05.1992-23.05.1993 5600
24.05.1993-23.05.1994 5675
24.05.1994-23.05.1995 5750
24.05.1995-23.05.1996 5825
24.05.1996-23.05.1997 5900
24.05.1997-23.05.1998 5975
24.05.1998-23.05.1999 5975
24.05.1999-08.09.1999 5975
- Ne zaman başvuru yapılacak?
Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.
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