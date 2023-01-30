EYT son dakika haberi: Kimler hemen emekli olabilecek? Kaç gün prim gerekiyor? 8 Eylül 1999 öncesi...

EYT'lilere yaş şartını kaldırarak emeklilik yolunu açan düzenlemenin Meclis süreci başladı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar başlangıcı geriye çekerek yararlanabilecek mi? Bu konuda hangi yollar var. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları... Peki kimlere ne kadar prim gerekiyor? Kimler başlangıcı geriye çekerek EYT'li olabilecek? İşte detayları:

- Kimler hemen emekli olabilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek.

- SSK'lılara işe giriş tarihine göre kaç gün prim gerekiyor?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) prim şartları şöyle

SSK'LI ERKEKLER

İşe başlama tarihi Prim günü

09.09.1976 ve öncesi 5000

09.09.1976-23.05.1979 5000

24.05.1979-23.11.1980 5000

24.11.1980-23.05.1982 5075

24.05.1982-23.11.1983 5150

24.11.1983-23.05.1985 5225

24.05.1985-23.11.1986 5300

24.11.1986-23.05.1988 5375

24.05.1988-23.11.1989 5450

24.11.1989-23.05.1991 5525

24.05.1991-23.11.1992 5600

24.11.1992-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.11.1995 5750

24.11.1995-23.05.1997 5825

24.05.1997-23.11.1998 5900

24.11.1998-08.09.1999 5975

SSK'LI KADINLAR

İşe başlama tarihi Prim günü

01.04.1981 ve öncesi 5000

01.04.1981-08.09.1981 5000

09.09.1981-23.05.1984 5000

24.05.1984-23.05.1985 5000

24.05.1985-23.05.1986 5075

24.05.1986-23.05.1987 5150

24.05.1987-23.05.1988 5225

24.05.1988-23.05.1989 5300

24.05.1989-23.05.1990 5375

24.05.1990-23.05.1991 5450

24.05.1991-23.05.1992 5525

24.05.1992-23.05.1993 5600

24.05.1993-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.05.1995 5750

24.05.1995-23.05.1996 5825

24.05.1996-23.05.1997 5900

24.05.1997-23.05.1998 5975

24.05.1998-23.05.1999 5975

24.05.1999-08.09.1999 5975

- Ne zaman başvuru yapılacak?

Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.

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