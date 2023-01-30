EYT son dakika haberi: Kimler hemen emekli olabilecek? Kaç gün prim gerekiyor? 8 Eylül 1999 öncesi...

SSK'lılar, Bağ-Kur'lular, Emekli Sandığı kapsamında sigortalı olanlar nasıl emekli olabilecek? Kimlere kaç gün prim gerekiyor?

Güncel 30.01.2023 - 12:49 30.01.2023 - 12:51 Alp Eren
EYT son dakika haberi: Kimler hemen emekli olabilecek? Kaç gün prim gerekiyor? 8 Eylül 1999 öncesi...

EYT'lilere yaş şartını kaldırarak emeklilik yolunu açan düzenlemenin Meclis süreci başladı. 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar başlangıcı geriye çekerek yararlanabilecek mi? Bu konuda hangi yollar var. İşte merak edilen tüm soruların yanıtları... Peki kimlere ne kadar prim gerekiyor? Kimler başlangıcı geriye çekerek EYT'li olabilecek? İşte detayları:

- Kimler hemen emekli olabilecek?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yürürlükteki mevzuata göre prim ve yıl koşullarını yerine getiren herkes emekli olabilecek. Buna göre SSK'lılardan kadın ise 20, erkek için 25 yıl hizmet süresini doldurup, işe giriş tarihine göre 5000 ile 5975 arasında günü tamamlayanlar kaç yaşında olursa olsun emeklilik hakkı kazanacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nda ise 20 tam yıl (7200 gün), erkek 25 tam yıl (9000 gün) primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. 

- SSK'lılara işe giriş tarihine göre kaç gün prim gerekiyor?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan SSK'lıların (4A) prim şartları şöyle

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SSK'LI ERKEKLER

İşe başlama tarihi      Prim günü

09.09.1976 ve öncesi             5000
09.09.1976-23.05.1979          5000
24.05.1979-23.11.1980          5000
24.11.1980-23.05.1982          5075
24.05.1982-23.11.1983          5150
24.11.1983-23.05.1985          5225
24.05.1985-23.11.1986          5300
24.11.1986-23.05.1988          5375
24.05.1988-23.11.1989          5450
24.11.1989-23.05.1991          5525
24.05.1991-23.11.1992          5600
24.11.1992-23.05.1994          5675
24.05.1994-23.11.1995          5750
24.11.1995-23.05.1997          5825
24.05.1997-23.11.1998          5900
24.11.1998-08.09.1999          5975

SSK'LI KADINLAR

İşe başlama tarihi      Prim günü

01.04.1981 ve öncesi             5000
01.04.1981-08.09.1981          5000
09.09.1981-23.05.1984          5000
24.05.1984-23.05.1985          5000
24.05.1985-23.05.1986          5075
24.05.1986-23.05.1987          5150
24.05.1987-23.05.1988          5225
24.05.1988-23.05.1989          5300
24.05.1989-23.05.1990          5375
24.05.1990-23.05.1991          5450
24.05.1991-23.05.1992          5525
24.05.1992-23.05.1993          5600
24.05.1993-23.05.1994          5675
24.05.1994-23.05.1995          5750
24.05.1995-23.05.1996          5825
24.05.1996-23.05.1997          5900
24.05.1997-23.05.1998          5975
24.05.1998-23.05.1999          5975
24.05.1999-08.09.1999          5975

- Ne zaman başvuru yapılacak?

Söz konusu koşulları tamamlamış olanlar, yasa çıktığı andan itibaren hemen emeklilik dilekçesi verebilecek. Henüz tamamlamamış olanlar ise tamamladıkları tarihte emekli olma hakkına kavuşacak.

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