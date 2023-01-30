Acil Nakite İhtiyacı Olanlar E-devlet Üzerinden Başvuru Yapacaklar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda nakit sıkıntısı yaşayan ve ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek maddi anlamdaki devlet desteği duyuruldu. Bu desteği almak için ise e-devlet üzerinden belirli işlemleri yapmak gerekiyor.

Ekonominin kötü gitmesinden dolayı Türkiye’de maddi anlamda sıkıntıya düşen binlerce vatandaşa ilaç gibi gelecek olan bu yardım aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Yardıma muhtaç olan vatandaşlara yönelik yapılan bu hizmet sayesinde özellikle çocuğu olan aileler ekonomik anlamda rahatlayacak.

Dar Gelirli Vatandaşlara Duyuru Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan ve dar gelirli olan vatandaşlara yönelik çeşitli yardımlar yapılmaya devam ediyor. Sadece maddi anlamda değil ayrıca sosyal destek olarak da ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yanında olunuyor. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığının açıklamış olduğu sosyal yardım paketi doğrultusunda e-devlet üzerinden başvuru yapan kişiler bu ödemeleri alabilecek.

Özellikle okula giden çocuğu bulunan dar gelirli ailelere yönelik sunulacak bu hizmetten faydalanmak için bir an önce başvuru yapmak gerekiyor. Dar gelirli olan ve ihtiyaç sahibi olan yardıma muhtaç kişiler e-devlet aracılığı ile ve T.C. kimlik numaraları ile birlikte şifreler girilerek yapılan başvurular neticesinde değerlendirilmeye alınacak.

Başvuru sırasında doldurulacak olan formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması şart koşuluyor. Bu kapsamda kabul gören başvurular neticesinde PTT şubelerine giderek T.C. kimlik kartlarıyla bu yardımlardan faydalanılabiliyor. Özellikle başvurusu tamamlanan aileler her çocuk başına bu yardım kapsamında maddi destekten faydalanıyor. Çocuğu olan ve eğitim hayatına devam eden maddi imkansızlıklar dahilinde hayatını sürdürmeye çalışan vatandaşlara yönelik yapılan bu yardımlar sayesinde ekonomik anlamda vatandaşlara destek sağlanıyor.