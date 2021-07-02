EYT Son Dakika Gelişmesi Yaşandı! EYT Ne Zaman Çıkacak? EYT Kimler Emekli Olacak? Son Dakika olarak hangi gelişmeler yaşandı? EYT emeklilik olacak mı?

EYT (Emeklilerde Yaşa Takılanlar) SORUNSALI

1999 yılında Emeklilik Yasası değişti ve o zamana kadar kadınlar 20 yol sigortalılık yaşı ,erkekler de 25 yıl şartı ile 5000prim gününü doldurduklarında direkt olarak emekli olabiliyorlardı. 1999 Yasası ile birlikte Emeklilik için yaş şartı geldi. Bu gelişmeden sonra Emeklilik şartları gittikçe ağırlaştı. Artık emekli olabilmek için ilk işe giriş tarihî değil istenilen günü doldurduğunuz tarih önemli. Bu süreç içerisinde EYT denilen bir durum ortaya çıktı Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorunu 1999 yılında çıkartılan yasayla başladı.

Türkiye’yi işsizlik sigortası fonu ile tanıştıran kanun ile emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldı. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararıyla kademeli geçiş süreci 2002 yılında çıkartılan ikinci yasayla çalışanların lehine biraz daha iyileştirildi. Emeklilik yaşının uzatılmasından etkilenenlerin sayısının ilk yıllarda az oldu. 2000 – 2001 yıllarında da yaşanan ekonomik kriz süreci dolayısıyla ilk başta yasaya tepkiler az oldu fakat emeklilik yaşı yaklaşan ancak emekli olamayanların sayısının artmasıyla tepkiler de giderek çoğaldı. Emekli olabilmek için 3 şartında sağlanması gerekiyor .Bu şartlar yaş, doldurulan pirim ve sigortalı olarak bulunduğu yıl sayısı.

EYT Sorununa Çözüm

Hizmet başlangıç tarihi yani ilk sigortalı işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olan kişiler EYT'li olarak kabul edilmektedir. EYT emeklilik tablosu için oluşturulan farklı koşullara göre birinci senaryonun 1969 ve öncesi doğumlu olan 50 yaşını dolduran kadınlar ile 1964 senesinden önce doğan 55 yaşını dolduran erkekler 3600 prim gün sayısını doldurmaları halinde emekli olma hakkı edecekler.

İkinci olası tabloda yaş şartı kaldırılacak ve sadece prim gün sayısı ile hizmet süresi dikkate alınacak. 20 sene çalışan kadınlar ile 25 sene çalışan erkekler otomatik olarak emekli olacaklar . Ancak bu seferde 1994 senesinden önce işe başlayan kişiler EYT 'den yararlanamayacaklar. EYT için yapılacak en çok talep gören son seçenek ise 1999 öncesinden işe başlayan ve 5 bin iş gününü dolduran herkesin yaş şartına bakılmaksızın emekli edilmesi yer alıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak için aranılan emeklilik prim gün sayısı ve hizmet yılı şartlarını taşımasına rağmen 1999 senesinde yapılan yasal düzenleme ile getirilen yaş şartını taşımadığı için emekli olamayan kişiler için kullanılmaktadır. Bütün bunlarla birlikte EYT hakkındaki teklif Cumhurbaşkanı tarafından olumsuz olarak geri dönüş aldı. Fakat EYT ile ilgili gelişmeler hızlandı .İlerleyen günlerde bu konu üzerinde çokça durulacağa benziyor.