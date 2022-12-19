EYT Maaşları Belli Oldu: EYT’li Emekli Maaşını Nasıl Hesaplanmalıdır?

EYT yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bakanlık tarafından sürecin sonlanarak meclise iletilmesi süreci hakkında düzenli aralıklarla bilgi akışı sağlanıyor. Öte yandan Vedat Bilgin konu üzerine Aralık bitmeden sürecin nihayete ereceğini ifade ediyor. Tüm bu beklenti sürecinde çalışanların en çok merak ettiği konu EYT maaş hesabının nasıl yapılacağı oldu. İşverenler ise Kıdem Tazminatı konusu ile ilgileniyor.

Kıdem Tazminatından Kimler Yararlanabilir? Ödemelerde Nasıl Bir Yol İzlenecek?

İşverenlerin gündeminde yer alan kıdem tazminatı konusu sonuca bağlandı. Bakan Vedat Bilgin ile Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati görüşmeler sonucunda KGF kredi paketini açıkladı. Paket detayları henüz paylaşılmadı. Ancak işverenlerin kabusu haline gelen kıdem tazminatı konusunda yol gösterici olması bekleniyor.

Kıdem tazminatı çalışma yaşantısı devam eden ancak EYT ile emekli olacağı için işten ayrılacak tüm işçilere ödenecek.

Mecburi olarak ödenmesi gereken bu tutardan faydalanmak isteyenlerin işten ayrıldığını SSK’ya bildirmesi gerekecek. Normal şartlarda işçi kendi isteği ile işini bıraktığında işverenin sunduğu kıdem tazminatından faydalanamıyor. Ancak EYT sürecinde erken emeklilik kapsamında yer alanlar kural dışında tutulacak. Çalışılan süre kadar kıdem tazminatı ödenecek.

EYT’li Aylığını Neye Göre Alacak?

EYT ile emekli olacaklar süreçte nasıl bir yol izlemelidir? konusu gündemde yerini koruyor. Uzman isimler yakın zamanda emeklilikleri resmen başlayacak olan çalışanlara yol gösteriyor. EYT düzenlemesi yürürlüğe girdikten sonra emekli aylığı bağlama düzeninde ek bir farklılık yapılmayacak. Emekli aylığı işlemleri 1999 yılı öncesi esas alınarak bağlanacaktır. 1999 ile 2008 yılları arasındaki güncel kazanç ve aylık bağlanması 2008 yılı sonrasındaki günlük elde edilen prim ve kazanç esasına göre belirlenecek.

EYT’de Son 1261 Günün Önemi

EYT’de emekli aylığı 1999 öncesi - 1999 ile 2008 arası - 2008 yılı sonrası tüm dönemlerdeki kazançların SGK’ya bildirilmesi ile belirlenecek. Buna ek ödenecek tutarda eklenip emekli aylığı belirlenecek. Emeklilik sürecinde son 1261 gün değerli oluyor. Hangi sigortalılık kolunda çalışılıyorsa emeklilik son 1261 gündür çalışılan sigorta kolu üzerinden başlatılır.

Farklı Bir Yaş Şartı İstenebilir!

Kulislerde konuşulan bir başka önemli konuysa yaş şartı. Her ne kadar EYT ile yaşa takılmadan emekli olunabilse de hükümetin yığılmayı engelleyebilmek için temsili bir sınır koyacağı söyleniyor. Ancak konu üzerine henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmış değil.

Doğum Borçlanması Ne Zaman Geçersiz Sayılır?

Doğum ya da askerlik borçlanması yoluyla eksik kalan primler geriye dönük olarak ödenerek iş başlangıcı erkene çekilebiliyor. Uzmanlar bu konuyu da yorumlayarak açıklığa kavuşturuyor. Doğum borçlanmasından faydalanmak isteyen bir anne için konuyu düşünecek olursak kritik bir detay bulunur. Eğer annelik başlangıcı sigortalı bir işte çalışmadan önce oluşmuşsa doğum borçlanması geçerli olmuyor. Doğum borçlanmasından ancak sigortalı olarak yararlanılabiliyor.