0.77 faiz oranları ile nakit kampanyası hakkında, bankalardan duyuru geldi! Hangi bankalar veriyor?

0.77 faiz oranları ile birlikte aralık ayı içerisinde verilecek olan kredi kampanyası oldukça araştırılmaktadır. Bazı kaynaklara göre, kamu bankaları üzerinden verileceği konuşulan bu, bu kredi kampanyası bazı kaynaklarda ise özel bankaların şartlarına uygun olan vatandaşlar için belli, TC hakkında bilgiler yayınlanmaktadır.

0.77 faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi kampanyası dahilinde 50000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi verildiği konuşuluyor. Aralık ayı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişiler için hızlı bir şekilde işlem yapılacak Olan bu krediler ile ilgili herhangibir banka açıklama yapmadı. 0.77 faiz oranları ile birlikte krediler büyük ihtimalle 2023 yılında verilmektedir.

Bankalar üzerinden yinede düşük faiz oranıyla birlikte kredi kullanmak istiyorsanız, bankaların yapmış oldukları kampanyalara katılabilirsiniz.

AKBANK

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yayınlamış olduğu haberiyle birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere kendi bankasında hesabı olması durumunda düşük faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sağlayacağını duyurdu.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden de emekli maaş alan ve sigortalı olarak çalışma maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankalar üzerinden kredi kullanabilmektedir.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, daha önce Garanti Bankası üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olması durumda ve bu krediyle kredi kartını düzenli ödemiş olması durumunda özel müşteri grubunda oldukları için düşük faizli kredi kullanırlar.

DENİZBANK

Denizbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektedir. Emekli olan kişiler ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, Denizbank şubeleri üzerinden veya Denizbank, mobil uygulaması üzerinden işlemlerini yapabilir.