EYT ile Kıdem Tazminatı Alacaklar Planını Yaptı! Borsaya Yatıracak, Ev satın alacak, Son Model Araba Alacak! 

Erken emeklilik sürecinde sona yaklaşılıyor. EYT kapsamında onlarca vatandaş yeni yılda emekliliğin keyfini çıkaracak. Uzun bir süredir çalışma hayatı devam eden sadece yaş şartını karşılayamadığı için emekli olamayan 2 milyona yakın işçi emekli olabilecek ve ilk maaşını Şubat ayında almaya başlayacak. Bu süreçte işçilere yönelik kıdem tazminatı da ödenecek. Yapılan piyasa araştırmasında işçinin beklediği kıdem tazminatını belirli sektörlerde yatırım amaçlı olarak kullanılacağı ifade ediliyor. Gelecek olan kıdem tazminatı ile piyasalarda yeni bir hareketlilik yaşanması bekleniyor. Pek çok kişi araç alımına daha sıcak bakarken bir çoğu ev almakta daha iyi bir yatırım olarak seçenekte bulunuyor.

Kıdem Tazminatı 300 Bin TL’yi Aşabilecek!

Gayrimenkul araç alımı, teknolojik ürünlere yönelik EYT kapsamında tazminat alacak olan kişilerin gündeminde tazminatın 500 milyar lirayı bulabileceği söyleniyor. Bu da büyük bir rakamın piyasada dolaşacağı anlamına geliyor. 2022 yılı içerisinde kıdem tazminatının tavan tutarı 15.371 TL idi. 20 yıllık bir hizmet süresi bulunan EYT ile emekli olacak olan bir işçi brüt ücret kapsamında kıdem tazminatının tavan tutarı üzerinden hesaplama yapıldığında 2023 yılında 300 Bin TL’leri görebilecek.

Şimdiden hesaplamalar yapılıyor. Araç alımı için ya da gayrimenkul peşinatını ödemek için yeterli bir rakam olarak görülüyor. Sektör temsilcileri açıkladı. Son günlerde EYT sonrası alınacak tazminat ile ev almak isteyen kişilerin emlakçıları tek tek gezindiği paylaşıldı. İnternet üzerinden yapılan aramalarda artış gözlemlendi.

Araç Galerilerinde Hareketlilik Bekleniyor!

Bir süredir durağın devam eden araç alımı ve gayrimenkul alım sürecinde hareketliliği tetiklemesi bekleniyor. Yeni bir ev almaya yetmese bile peşinat olarak kullanılabilir, düşüncesinde olanlar daha çok piyasada yer buluyor. Başlangıç parasını ödedikten sonra üstünü banka kredisi ile tamamlama niyetinde oluyorlar.

Yeni Bir İş Kurmak mı yoksa Borsa mı?

Pek çok kişi girişimcilik faaliyetlerinde bulunma fikrini ön plana çıkarıyor. Yeni bir sektöre atılmak, yeni bir iş kurmak, ekipman almak isteğinde bulunanlarda oluyor.

Bir kısmı ise parasını borsada değerlendirmeyi doğru görüyor. Son günlerde bireysel yatırımcıların arttığını ifade eden bir kurum yetkilisi hesaplar 80 ile 100.000 lira arasında değişmekte. EYT tazminatını alanlar gelebilir ve bir yoğunluk olabilir. Buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz, dedi.

Mobilya Fiyatları Artabilir!

Öte yandan uzun bir süredir evini yenilemek isteyenler beyaz eşya, mobilya alımına yönelmeyi planlıyor. Talepte hızlı bir artış yaşanırsa 2023 yılında bu tarz mobilya ve beyaz eşya ürünlerinde belirli bir fiyat artışı yaşanması da muhtemel olarak görülüyor.