Emekliler küsmesin! Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT Yarın Sabah Ödeme Başlatıyor!

Emekli maaşı alan kişiler, son zamanlarda yapılan kampanyalardan oldukça haberdar. Bankalar emekliler için hem promosyon hem de ihtiyaç kredisi kampanyaları yaparak, maaş müşterileri olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Emekli olan kişilerde, bu fırsatı avantaja çevirmek için, kendine uygun bankayı seçerek, kredi almak istemektedir. Emekli maaş hesapları üzerinden en çok kredi veren bankalar devlet bankaları oluyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi almak isteyen emekliye bugünden sonra gelir belgesiz kredi ödemesi verilecektir. Kredi almak isteyenler, başvuru yaparak kredilerini isterlerse bankaya gitmeden de kullanacaklardır.

ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden maaş alan kişiler, başvuru yaparak bu bankadan 50 bin TL ödeme alabilirler. Ziraat Bankası yaptığı açıklamada, kendi bankasından emekli maaşı almaları durumunda kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak sizlere kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Uygun faizlerle kredi kullanacak olan kişilere, banka 5 dakika içinde emekli kredisi ve borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı.

PTT EMEKLİ KREDİSİ

PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler de bu kampanyalara katılıyor. PTT üzerinden aldığınız emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu PTT şubelerinden şahsen yapılıyor. Ayrıca PTT ile birlikte kredi kampanyası başlatan ve emeklilere kredi notu düşük olsa bile onay veren Aktifbank, PTT emekli kredisi için sizlere SMS ile işlem yapacağını da duyurdu. SMS ile PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı da yazarak 30 50 numarasına mesaj atınız. Bu şekilde kredi başvurusu yapılacak ve bu kredilerde şartlara uygun olan kişiler, uygun faizlerle kredileri hesaplara atacaklardır.