EYT ile emekli olanlara Halkbank üzerinden ilk maaşa ek 3500 TL ödeme yapılacak!

Yeni yıla sayılı günler kala EYT ’liler çıkacak yasayı merakla bekliyor. Milyonlarca vatandaşın EYT kapsamında emekli olacağı öngörülürken bir müjde de bankalardan geldi. Zamlı ilk maaş ödemesine ek bir de promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu. Bütün bunlarla ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı.

Son EYT Gelişmeleri

Kıdem tazminatına ek zamlı maaş haberleri de duyurulmaya yılbaşına sayılı günler kala başladı. Yasanın yürürlüğe girmesi için en erken ocak ayı öngörülüyor. İlk zamlı maaşların ise şubat ayında yatmaya başlayacağı varsayılıyor.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşların hem kıdem tazminatı hem de banka promosyon ödemesi alması planlanıyor. Yeni yılda emekli maaşlarının artacağı ve aynı zamanda promosyon ücretlerinin de artacağı konuşuluyor.

Halkbank EYT kapsamında emekli olacaklara maaşlarına ek olacak promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Promosyon ödemesinin yaklaşık 3500 TL tutarında olması bekleniyor. Yeni yılda banka promosyon ücretlerinde artış yaşanması düşünülen konular arasında. EYT’liler için ikinci bir müjde niteliğinde olan promosyon ödemelerinin yapılacağı haberi birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı.

haber24.com özel haber