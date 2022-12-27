365 gün boyunca sürüyor! Her aya bir maaş denk geliyor! Müjdeyi son dakika duyurdu!

Müjdeyi son dakika duyurdu! 365 gün boyunca sürüyor! Her aya bir maaş denk geliyor! Son zamanlarda kıdem tazminatı hakkında merak edilenler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Haberimizde kıdem tazminatı hakkında tüm merak edilenleri araştırdık. Bu tazminat hangi şartlarda ve kimlere verilmektedir? İşte kıdem tazminatının merak edilen detayları...

Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Tazminat çalışanın saatlik, günlük, haftalık veya aylık maaş düzenine göre şu şekilde hesaplanmaktadır:

Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın çalıştığı her yıl için ayrı ayrı son 30 günlük aldığı brüt maaş üzerinden ödeme yapılmaktadır.

İşçinin çalıştığı yıl sayısı ve son ay aldığı ücretle birlikte hesaplanmaktadır. Son yılı içerisindeki seneden artan aylar günlere çevrilerek 365 güne bölünmektedir.

Hesaplanan rakam ise günlük ücret şeklinde ödemesi yapılır. Belirlenen günlük ücret ile seneden arta kalan zaman çarpılarak toplam tazminat ödemesi sağlanır.

Ödenen kıdem tazminatının yasaya uyumluluk göstermesi gerekmektedir. Süreklilik belirtmesi ve parayla ödenebilir olması gerekmektedir. İşçi ve işveren arasında sözleşme hazırlanmış olması gerekmektedir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçiler kıdem tazminatı talep edememektedir. 3 yıl boyunca aynı iş üzerinde çalışmış olan işçiler işveren tarafından işten çıkartılırsa kıdem tazminatı hakkı elde eder.

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