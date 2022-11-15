EYT ile emekli olan o kişilere büyük müjde! İlk emekli maaşına ek en az 5.500 TL ödenecek

İlk emekli maaşına ek en az 5.500 TL ödenecek. EYT ile emekli olan o kişilere büyük müjde! Konuyla ilgili kanunun yılın son ayında meclise gelip görüşülmesi bekleniyor. Ayrıca emekli maaşlarının ortalama olarak 4600 TL dolaylarında olacağı konuşulmaktadır. Ülkemizde her ay 30 bin ile 40 bin arasında insanın emekli olduğu belirtiliyor. Bu tabloya göre EYT’li sayısı da artacak ve dört milyonu aşacak.

EYT Çalışmaları İlk Olarak Cumhurbaşkanına Sunulacak

Sürecin sona yaklaştığını söylemek mümkün olmaktadır. Yapılan açıklamalar yeni planların yakın gelecekte ilk olarak cumhurbaşkanına sunulacağını gösterir nitelikte.

Detayların basın toplantısında açıklanmasının ardından kanun teklifi olarak meclise getirilecek. Her şey planlandığı gibi giderse yasa sene bitmeden çıkartılacak.

Sonlara yaklaşıldıkça heyecan artsa da bilgi kirliliğinin de üst seviyelere çıktığı söylenebilir. Pek çok kişinin aklında çeşitli sorular dolaşıyor.

Merak edilen konulardan biri de düzenlemenin ardından çalışan bir kişinin emekli olmaya zorlanıp zorlanmayacağıdır. Günümüz şartlarında pek çok kişi emekli olsa da çalışmaya devam ediyor.

İşveren çalışanı zor kullanarak emekli edemese de emeklilik zamanı gelenlerin çalışmaması kuralı varsa o zaman kişinin emekliliği mecburi bir hal alabilir.

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