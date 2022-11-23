BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğuyla indirim tezgahını kurdu! Öyle aksesuarlar geliyor ki görenler iptal...
BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğu indirim fırsatları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından takip altına alındı.
Yeni indirimleri merak eden milyonlar indirim kapsamına giren ürünlerin fiyatlarını öğrenmek üzere arama motorlarını yokluyor. Cuma sabahı başlayacak indirimlerin en ince ayrıntısına kadar bilgileri firma tarafından paylaşıldı. Fiyat listesini haberimizde de bulabilirsiniz.
BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğuyla indirim tezgahını kurdu! Öyle aksesuarlar geliyor ki görenler iptal olacak. Milyonların her hafta salı ve cuma günü takip listesine aldığı BİM aktüel kataloğu şık indirimlerle müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. En merak edilen ürünlerin geleceği kataloğ ile birlikte yeni indirim kampanyaları başlayacak. İşte BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğu indirimli ürün listesi
TCL
55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV
• Model Adı: 55P615
• Lisanslı Android TV
• HDR10
• Lisanslı Netflix, Youtube
• 15 ms Oyun Modu
• Kamera Takılabilir
Realme
C21Y 4/64GB
• Ekran: 6.5 inç Büyük ekran
• İşlemci: 8 Çekirdekli CPU
Realme
C11 2/32GB
• Ekran: 6.53 inç
• İşlemci: 8 Çekirdek 16GHz
Philips 2990
Buharlı Ütü
• 140 g şok buhar ile inatçı kırışıklıkları giderme
• 40 g/dk buhar çıkışı
JBL C50
Kulaklık
• Dahili mikrofon
• Kablo uzunluğu: 1.2M
Paşabahçe
Renkli Casablanca Kahve Fincanı
• 4'lü
Kumtel
Airfryer Yağsız Fritöz
• 5,5 L
• 60 dk zamanlayıcı ve otomatik kapanma
Kumtel
Mikser Mutfak Şefi
• 1800 Watt
• Hız Seviyesi: 8
Desenli Polar Alt
• Kadın
• S-M, L-XL
Polar Boyunluklu Bere
• Erkek
• Bere ve boyunluk olarak kullanılabilme özelliği