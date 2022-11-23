Yeni indirimleri merak eden milyonlar indirim kapsamına giren ürünlerin fiyatlarını öğrenmek üzere arama motorlarını yokluyor. Cuma sabahı başlayacak indirimlerin en ince ayrıntısına kadar bilgileri firma tarafından paylaşıldı. Fiyat listesini haberimizde de bulabilirsiniz.

BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğuyla indirim tezgahını kurdu! Öyle aksesuarlar geliyor ki görenler iptal olacak. Milyonların her hafta salı ve cuma günü takip listesine aldığı BİM aktüel kataloğu şık indirimlerle müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor. En merak edilen ürünlerin geleceği kataloğ ile birlikte yeni indirim kampanyaları başlayacak. İşte BİM 25 Kasım 2022 aktüel kataloğu indirimli ürün listesi

TCL

55 İnç 4K Ultra HD Android Led TV

• Model Adı: 55P615

• Lisanslı Android TV

• HDR10

• Lisanslı Netflix, Youtube

• 15 ms Oyun Modu

• Kamera Takılabilir

Realme

C21Y 4/64GB

• Ekran: 6.5 inç Büyük ekran

• İşlemci: 8 Çekirdekli CPU

Realme

C11 2/32GB

• Ekran: 6.53 inç

• İşlemci: 8 Çekirdek 16GHz

Philips 2990

Buharlı Ütü

• 140 g şok buhar ile inatçı kırışıklıkları giderme

• 40 g/dk buhar çıkışı

JBL C50

Kulaklık

• Dahili mikrofon

• Kablo uzunluğu: 1.2M

Paşabahçe

Renkli Casablanca Kahve Fincanı

• 4'lü

Kumtel

Airfryer Yağsız Fritöz

• 5,5 L

• 60 dk zamanlayıcı ve otomatik kapanma

Kumtel

Mikser Mutfak Şefi

• 1800 Watt

• Hız Seviyesi: 8

Desenli Polar Alt

• Kadın

• S-M, L-XL

Polar Boyunluklu Bere

• Erkek

• Bere ve boyunluk olarak kullanılabilme özelliği