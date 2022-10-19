EYT Erken Emeklilik Yolu Açıldı! Kadınlar 42 Erkekler 48 Yaşında Emekli Olabilecek

EYT kimler erken emekli olabilecek? İlk maaş ne zaman verilecek? Gibi soruların yanıtı son dönemde sıklıkla ve merakla araştırılıyor. Vatandaşlar büyük bir heyecanla EYT yasasının çıkmasını ve emeklilikte yaşa takılma mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. EYT düzenlemesi ile ilgili yetkili isimlerden son dakika flaş açıklamalar da gündeme düşüyor. Kadınlarda 42, Erkeklerde ise 48 yaşında emekliliğin yolu açılacak! EYT yasası ile ilgili flaş kulis bilgisinin tüm detayları haberimizde sizlerle...

EYT yasası için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasında sona gelindiğini ve milyonlarca kişi için emekli maaş hesaplarının yapılmaya başlandığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Yapılan bu açıklama sonrasında yaklaşık 6 milyon EYT'li de araştırmalara başladı. Kimler EYT'li olarak derhal emekli olabilecek? EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT erken emeklilikte ilk maaş ne zaman verilecek?

EYT yasası sürpriz bir gelişme yaşanmazsa Aralık ayında TBMM gündemine girecek. EYT sorununun çözümü için masada tek bir formülün bulunduğu ve bu formül üzerinden bir çözüm oluşturulacağı kesinleşti.

EYT'DE FLAŞ GELİŞME

8 Eylül 1999 öncesi iş hayatına başlayan ve sigortalılık başlangıcı bulunan çalışanların merakla beklediği EYT düzenlemesi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu çözüm formülünde sona gelmiş durumda. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada teknik çalışmanın sona erdiğini ancak EYT yasasını açıklamak için aceleye gerek olmadığını duyurmuştu.

EYT'DE KADEMELİ EMEKLİLİK

Son açıklamalara ve alınan kulis bilgilerine göre EYT'de kademeli olarak emeklilik söz konusu olacak. Bu çerçevede EYT yasasının TBMM genel kurulunda kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından ilk etapta 1,5 milyon EYT'linin derhal emekli olması bekleniyor. Geride kalan 2-3 milyon EYT'linin ise prim şartını tamamlayarak daha erken tarihlerde emekli edileceği konuşuluyor.

EYT düzenlemesi Kasım ayı sonu - Aralık ayı başında kamuoyuyla paylaşıldığında tüm sis perdesi aralanmış ve EYT'liler ile ilgili tüm soru işaretleri kalkmış olacak. EYT'de prim ve hizmet yılı şartlarını taşıyıp yaş şartına takılan çalışanlar için kadınlarda 42, erkeklerde ise 48 yaşını tamamlayanların da ilk etapta emekli olabilecekleri iddia ediliyor. Ancak EYT düzenlemesinde nasıl bir prim ve hizmet yılı şartı aranacağı merak konusu olmuş durumda.