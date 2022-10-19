Dengeli Bir Yaşam için Neler Yapılması Gerekir?

Güne meditasyon yaparak ya da dua ederek başlamak hayatınızda denge kurmaya yardımcı olacaktır. Hayatınızda yaşam şeklinizi değiştirmeye karar vermek de iyi bir tutumdur ve bunu disipline etmeye ihtiyacınız vardır. Hali hazırda olduğunuz insandan hoşlanmamanız durumunda ya da ne yaptığınızdan ve ya nerede olduğunuzdan memnun olmadığınız durumda kendinizi motive etmeye çalışabilirsiniz. Burada sizin için tavsiye edilen durum kendinizi tanımanız, kendinizle bağ kurmanız, kendinize güvenmeniz ve daha iyi şeyleri hak ettiğinizi anlamanız olacaktır.

İş yaşam dengesi ve aile hayatı birbirleriyle ilişkili olan alanlar olmaktadır ve iyi bir aile hayatına sahip olmanın sonucunda güzel bir denge iş hayatında da elde edilecektir. Aileniz kötü ve iyi günlerinizde her zaman yanınızda olacaktır fakat arkadaşlıkların da bazı durumlarda bitebileceği kabullenilmelidir. Aileniz ve kaliteli vakit geçirmeye alışkanlık haline getirmenizi tavsiye edilir ve hem ruhsal hem de fiziksel olarak onlarla aynı yerde bulunmanız önerilir.

İyi bağlantılar sahibi olmak iş hayatında oldukça önemlidir ve bu durum daha iyi ve daha fazla iş yapmanıza neden olur. Kişisel yaşamınızda ise güçlü ve iyi bağlantılar hayatın farklı alanlarında kendinizi geliştirmenize neden olur. Bu da denge sağlamanın farklı bir yolu olmaktadır. Güçlü bağlantılar kurmak ve çevrenizi geliştirmek perspektifinizi genişletmeye farklı insanlardan yeni şeyler öğrenmeye ve hayatla ilgili vizyonunuzu genişletmeye faydalı olacaktır. Tanıdığınız en az bir insanla her gün iletişim kurmak da güven ortamı oluşturacaktır.

Kişisel duygusal ve ilişkisel başarılarının yanı sıra fiziksel sağlığa dikkat etmek de oldukça önemli olmaktadır. Bunun için her gün 30 dakikalık yürüyüşler yapmak önerilir ve bu başarıyı geliştirmek ve tadını çıkarabilmek adına fiziksel sağlığı da geliştirmek tavsiye edilir. Hareket etmeyi bir alışkanlık haline getirmeniz gerekir ve gün içerisinde yarım saat yürümeniz ya da spor salonuna gidip orada çalışmanız önemli olmaktadır. Pek çok faydası ve alternatifi olan fiziksel aktiviteler arasından sizin için en uygun ve zevkli olanını seçmeniz size mutluluk verecekler.

Güncel olarak hangi başarının mutluluğunu yaşıyor olursanız olun bu başarıya yalnızca kendinizin ulaşmadığınızı hatırlamanız gerekmektedir. Tanıştınız insanlar, geçmişiniz aileniz ve farklı koşullar bu başarıda pay sahibidir. Başarının bireysel olmadığı ve pek çok insana başarılı olmak için fırsat verildiği hatırlanmalıdır. Diğer taraftan herkese aynı fırsatların verilmemesi sebebiyle size sunulan fırsatlardan benzer olanlarını bir başkası için yaratmanız size de iyi gelecektir. Bu fırsatların çok büyük olmasına gerek yoktur fakat yalnızca manevi destek vererek bile insanların hayatını değiştirmeniz mümkündür.

Düzenli olarak meditasyon yapmak ya da yeni güne telefonla başlamak yerine meditasyonla başlamak kendinizi çok daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Çok önemli fiziksel etkilere sahip olan meditasyon kilo kaybına da yardımcı olacak ve zihninizi eğitmenizi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra düzenli bir şekilde meditasyon yapmak konsantrasyonunuzu geliştirecek ve beyninize odaklanması için daha sağlıklı bir alan sunacaktır.