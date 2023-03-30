EYT çözüme ulaştı! SGK yeniledi! İlk işe giriş tarihi 1999 2000 2008 sonrası olanlara yeni emeklilik şartları tablosu

İlk işe giriş tarihi 1999 2000 2008 sonrası olanlara yeni emeklilik şartları tablosu... EYT çözüme ulaştı! SGK yeniledi! Emeklilik, çalışanların hayatında önemli bir yer tutar ve çalışma hayatlarının sonunda sağlanan bir güvencedir. Türkiye'de emeklilik sistemi, uzun yıllar boyunca değişikliklere uğramış ve günümüze kadar farklı dönemlerde uygulanmıştır. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan yasal düzenleme, emeklilik şartlarını tamamen değiştirmiştir. Bu düzenleme ile birlikte, emeklilik için aranılan prim günü ve hizmet yılı şartına yaş şartı da eklenmiştir. Bu nedenle, milyonlarca kişi emeklilik için gün sayarken bir anda bu hakkını kaybetmiş ve yaş şartına takılmıştır. 1999 senesinde elde edilen emeklilik hakkının kaybedilemeyeceği yönündeki sav ile bu kişiler emeklilik mücadelesi başlatmış ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT adı altında kurulan dernekte mücadele vermeye başlamışlardı.

EYT piyangosunu vurmayanlar için emeklilik yaşı ve şartları, SGK'nın emeklilik tablosuna göre belirlenmektedir. İlk işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesi olanlar, sigortalılık süresi ve prim şartını doldurdukları anda yaş şartı aranmaksızın emekli olabilirler. Bu kişiler, kadınlarda en az 5000 prim günü, en fazla 5975 prim günü ve 20 yıl hizmet süresi şartı ile emekli olabilirken, erkeklerde ise en az 25 yıl hizmet süresi ve 5000-5975 arası prim günü şartı aranmaktadır.

EYT sonrası kademe emeklilik tablosu ise, 9 Eylül 1999'dan sonra işe girenler için geçerlidir. Bu kişiler, belirli bir tarihten sonra doğanlara göre kademeli olarak emekli olacaklardır. İlk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olabilirken, ilk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 57, erkekler 59 yaşında emekli olabilirler. 2008 sonrası için ise kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranmaktadır.

Son olarak, 1 Mayıs 2008 ile 2035 yılına kadar sigorta girişi olan kişiler, 7200 prim günü ve 25 yıl hizmet süresi şartı ile kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşında emekli olacaklardır.

EYT (Erken Emeklilik Hakkı) kapsamında, belirli bir gün, hafta ya da ay farkı ile emeklilik hakkını kaçıranların kademeli emeklilik tablosu mücadelesi bulunmaktadır. Bu tablo, emeklilik hakkını kaçıranların yaşadığı mağduriyeti azaltmayı hedeflemektedir.

Kademeli emeklilik tablosuna göre, ilk işe giriş tarihi 2001 olan kadınlar 50, erkekler ise 52 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2002 olan kadınlar 51, erkekler ise 53 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2003 olan kadınlar 52, erkekler ise 54 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2004 olan kadınlar 53, erkekler ise 55 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2005 olan kadınlar 54, erkekler ise 56 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2006 olan kadınlar 55, erkekler ise 57 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2007 olan kadınlar 56, erkekler ise 58 yaşında emekli olabileceklerdir. İlk işe giriş tarihi 2008 olan kadınlar 57, erkekler ise 59 yaşında emekli olabileceklerdir.

2008 yılından sonra ise kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu tablo, emeklilik hakkını kaçıranların belirli bir zaman farkı ile emekli olmalarına imkan tanımaktadır.

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