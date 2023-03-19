EYT Çıktı! Nisan Ayında Maaşlar Alınıyor. Emeklinin Gözü Artık Promosyonlarda!

Sonunda beklenen oldu. EYT düzenlemesinde mutlu son yaşanıyor. Resmi gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile milyonlarca vatandaş emekli olabilecek. Nisan ayında maaşlarını almaya hak kazanan vatandaşların gözü artık promosyonlara çevrildi. İlk maaşlarını alacak olan emekçiler için bankalara rekabete girdi. Su an için 7 500 lira ile 10 bin lira arasında emekli promosyonu verilecek. Bu tutar 25 bin liraya kadar çıkıyor.

EYT'liler tarafından uzun zamandır verilen savaş ve uzun bekleyişler yerini mutlu sona bıraktı. Sonunda EYT yasallaşarak yürürlüğe girmiş oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi bulunan vatandaşlar için EYT yasallaşmış oldu. Artık milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu.

Mart ayında başvurularını yapmaya başlayan vatandaşlar ilk emekli maaşlarını Nisan ayında alabilecek. Emekli maaşını hangi bankadan alırsa alsın emekli promosyonundan faydalanabilecekler. Bu nedenden dolayı bankalar müşteri çekmek için promosyon rekabetine girdi. Milyonlarca emekli vatandaş tercihini kullanmak için en fazla promosyon veren bankayı tercih ediyor.

En Yüksek Tutar 10 Bin Lira Fakat…

En fazla promosyon veren bankayı tercih eden EYT li vatandaşlar, kendilerine sunulan kampanyaları yakından takip ediyor. Verilecek promosyon tutarları 7 500 liradan başlayarak 8 500 liraya kadar çıkabiliyor. Nisan ayının yaklaşması ile yarış iyice kızışmış oldu. En son güncelleme ile tutar 10 bin liraya kadar çıkmış oldu.

Emeklilerin 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü vermeleri ile en yüksek 10 bin liraya kadar promosyon alabilecek. EYT de maaşlar alınmaya başlamadan önce promosyon tutarları kıyaslanıyor. Bankaların emekli vatandaşlar için verecekleri promosyonlar merak ediliyor.

Emekli promosyonu için hangi banka seçileceği konusunda EYT li vatandaşların dikkat etmesi önemli hususlar bulunuyor. Kendilerine sunulan kampanya şartlarına dikkat etmeleri gerekir. Bazı bankalar koşul sunmaz iken, bazıları bağlayıcı şartları ön plana çıkarıyor.

Maaş alınırken banka seçmek durumunda olduğunuzda seçilen banka sonrasında, farklı banka seçme şansınız bulunmuyor. Zira banka seçimi yaparken 3 yıllık süreç için taahhütte bulunulmuyor.

Promosyon Tutarı 25 Bin liraya Kadar Çıkabilir

Promosyon teklifini açıklamayan bankalar ileriki süreçlerde yüksek promosyon tutarları ile ön plana çıkmaları bekleniyor. Şu an için promosyonlar 7 500 lira bandında seyir ederken önümüzdeki günlerde bu tutar 10 bin liraya kadar çıkabilir. Hatta 25 bin lira seviyesine kadar çıkabilir. İki milyondan fazla kişinin yer aldığı emekli promosyonlarında her ay için 14 milyar lira bankalara aktarılacak. Bu önemli bir kaynak olmasından dolayı promosyon rekabeti ön plana çıkıyor.