Emekli Promosyonunda Rekabet Başka Boyuta Taşındı! Promosyon Güncellemesi Yapıldı...

Ülkemizde son zamanlarda gündemde oldukça fazla yer bulan promosyon ödemelerinde gelişmeler her geçen gün değişiyor. EYT düzenlemesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile bankalar harekete geçti. Yaşanan rekabet sonucu promosyon için kesenin ağzı açıldı. Emekli promosyonlarında rekabet başka boyuta taşındı. Promosyon güncellemesi yapıldı…

Yaşanan rekabete Türkiye İş Bankası yeni promosyonla katılmış oldu. Mart ayına ait promosyon güncellemeleri dikkat çekiyor. İşte tüm detaylar…

İş Bankasından Mart Ayı Promosyon Güncellemesi

Milyonlarca emekli olacak vatandaş tarafından yakından takip edilen emekli promosyonlarında mart ayında güncelleme geldi. Gündemden düşmeyen emekli promosyonları EYT düzenlemesi ile yeniden gündeme geldi. Bankalar arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Rekabette kendine yer bulmak isteyen İşbank promosyon tutarlarını güncelleyerek emekli olacak vatandaşlara müjdeyi vermiş oldu. Promosyonlarda son noktayı koyun banka İşbank oldu. Bankalar arasında yoğun olarak yaşanan promosyon rekabetinde, müşterilerini kendine doğru çekmek isteyen bankalar kampanyalar yürütüyor.

Yüksek tutarlı promosyon veren bankalar emekli olacak vatandaşların ilgisini çekiyor. İşbank tarafından yapılan açıklamada Mart ayına ait promosyon tutarları güncellenmiş oldu. Güncel promosyon tutarları ne kadar?

İŞ BANKASI GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU

2023 yılının Mart ayı itibari ile emekli promosyonlarında güncelleme yapıldı. EYT düzenlemesi ile birlikte ön plana çıkan emekli promosyon tutarlarına son noktayı İşbank koydu. İşbank tarafından güncellenen promosyon tutarları ise şu şekilde gerçekleşti;