EYT Bu Sene Çıkacak Mı? EYT’de Son Durum Nedir? Güncel Haberleri 2022. Emekli olmak amacıyla yaş koşuluna takılan EYT’liler, art arda gelen olumlu açıklamalar sonrasında ümide kapılarak geri sayıma başladı. Ak parti grup başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar açıklamasını da çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Peki, EYT çıkacak mı? Eyt’de son durum nedir? İşte karşınızda son dakika 2022 EYT haberleri ve çok daha fazlası haberimizde...

Emeklilikte yaşa takılanlar açısından 2022 senesi içerisinde yeni resmi açıklamalarını gelmesi bekleniyor. Pek çok açıklamada 3600 ek gösterge hususunun yerine getirilmesinin akabinde EYT açısından harekete geçireceği bilgisi yer almaktadır. Peki bu süreç ile alakalı son açıklamaları neler?

EYT Çıkacak mı? EYT’de Son Durum Ne?

Ak parti grup başkan vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, değerlendirmelerin yapılmasından sonra 1 Temmuz tarihinde memur ile emekli vatandaşlara maaş artışı yapılacağını ve bu açıdan bakıldığında asgari ücretli çalışanların ise durumunun ele alınacağını söyledi. Eyt'liler ile alakalı olarak ise akbaşoğlu, 'Eyt’li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız’ dedi.

Masadaki EYT Formülleri Neler?

EYT ile alakalı daha önce ortaya atılan 5 değişik formül şöyleydi;

· Birinci formülde genel itibariyle bakıldığında 3600 günü tamamlayan kadın 50 yaşında ve erkek ise 55 yaşında emekli olabilir. Bu formül ele alındığında 3600 günü dolduran kişilerin 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlerinin olması halinde kadınlar için 50 erkekler için 55 yaşında emekli olma avantajı sağlanıyordu,

· 3 formülde ise kadınlarda 7200 ve erkeklerde ise 9000 günü tamamlayan kişilerin emekli olması söz konusu olacaktır. Burada ise yine aynı şekilde 1999 senesi öncesinde emeklilik koşulları göz önüne alınarak ve kadınların 7200 prim gün sayısı erkeklerin ise 9000 prim gün sayısına doldurmak suretiyle emekli olmalarının önü açılıyordu,

· Bir başka formül ise kanundaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olması mümkün olacaktır. Kişinin kabul etmesi durumunda kanalındaki yaşa kadar maaş kesintisi ile emekli olunmasının önü açılacak.