EYT Açıklaması! Bakan O Haberi Yalanladı! EYT Bu Hafta Netleşiyor!

EYT sürecine yönelik bazı spekülasyonlar yılın sonu gelmiş olmasına rağmen açıklanmayan karar sebebiyle etrafta dolaşıyordu. Pek çok kişi meclisin tatile girmesinden kaynaklı olarak 3 ocak'tan önce herhangi bir çalışma yapılmayacağını ifade ediyordu. Son olarak Bakan Bilgin tarafından yapılan açıklama bunun yalan haber olduğunu ortaya çıkardı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan kabine toplantısı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin EYT konusu ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Yaş şartı olup olmadığı üzerinde de vurguda bulundu. En az bir buçuk milyondan fazla kişinin EYT kapsamında emekli olabilmesi için kritik süreç bu hafta net olarak açıklanacak. Bakan Bilgin geçtiğimiz hafta meclis'in kapanmasından kaynaklı sürecin yeni yıla kayacağına yönelik oluşan konuşmaların yalan haber olduğuna dikkat çekti.

“Bu Hafta Açıklayacağız!”

Bilgin yapılan kabine toplantısı sonrasında dün “Bu hafta açıklayacağız” diyerek seçim sonrasında kalması söz konusu dahi değildir, dedi. 1 milyon 900 bin kişi ilgilendiren bu haber yılbaşından önce net olarak sonuca bağlanacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı konuyla ilgili çalışma yılbaşından önce gündemden çıkartılmış olunacak, dedi. Bu nedenle bu hafta bitmeden EYT probleminin çözüme kavuşmuş olması bekleniyor. “Çalışanlarımızın emekliliğine yönelik beklentilerini tam olarak karşılayacak bir hazırlık için tamamlanma aşamasındayız” ifadesini kullandı. Yapılacak yeni düzenleme sonrasında belirli kriterleri karşılayan vatandaşlar bu faydadan yararlanabilecek.

Yaş Şartı Cumhurbaşkanının İnsiyatifinde!

Özellikle yaş şartı ile ilgili de açıklama yapıldı. Söylenenlere göre iki farklı şekilde paket oluşturuldu. Yaş şartının gelip gelmeyeceği ise Cumhurbaşkanının kararına bırakıldı. Bu konuda henüz net bir bilgi paylaşımı yapılmıyor. EYT süreci netleştiği anda vatandaşların başvurabilmeleri için 3 farklı alternatif yöntem bulunuyor. Bunun için SGK'nın online uygulaması kullanılabilir. E-devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Her iki yöntemi benimsemeyenler belge doldurduktan sonra doğrudan kurumlara teslim edebilir.

Meclisin Tatile Girmesi Hak Kaybına Sebep Değil!

“Başvuru yapan kişilerin emeklilik maaşları başvuru tarihine göre etkilenmeyecektir” açıklaması da yapıldı. Süreçte takvim net olarak belli ve vatandaşa bildirilecek. Meclisin tatile girmesi bu süreci etkilemeyecek. Alınacak maaşlarda herhangi bir kesinti yaşanmayacak. Düzenleme Ocak ayında yürürlüğe girip kesinleşmiş olacağı düşünüldüğünde Ocak ayında dilekçesini veren kişi maaşını almaya hak kazanacak. Klasik emeklilik süreci ile EYT arasında bir fark söz konusu olmayacak. Alınacak emekli maaşı beklendiği gibi gerçekleşecek. Kişinin kazancına göre bağlanacak elden maaş alanların ise aldıkları aylık maaş ücreti düşük olabilecek.