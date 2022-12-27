2023 Yılında Taksi Ücretleri Yenilendi! En Düşük Mesafe Ne Kadar Oldu?

2023 yılı geliyor. Farklı sektörlere yönelik fiyat artışı dikkatlerden kaçmıyor. Ulaşımda artan zamlı tarifeler vatandaşı şaşırtıyor. Maliyetin en çok arttığı sektör olan ulaşımda henüz 2023 yılına geçiş yapılmamışken fiyat artışları yapılmaya başlandı. Taksiciler esnaf odası başkanı UKOME tarafından toplantı gerçekleştirileceğini ve taksicilere yönelik yeni bir zam yapılacağı da söylendi. Esnaf odası başkanı yeni bir zam talebinde bulunacağız, yorumunda bulundu. Taksiciler esnaf odası başkanı Aksu UKOME toplantısı sonrası zam kararı alındığını ifade etti.

Asıl Teklif Kabul Ettirilemedi!

UKOME tarafından gerçekleştirilen 50 taksi şoförü ile beraber yapılan toplantı sonrasında en az %50'lik zam teklifinde bulunulduğunu açıkladı. Zam kararı için istenen asıl teklif komisyonun kararından geçmiş değil ancak başkan Aksu'ya göre kişisel ve araç giderleri araç fiyatları yakıt fiyatları yedek parça temini ve işçilik gibi farklı giderler için 0'ün üzerinde bir zam geldi. Komisyon ise bu talebi şu an için reddetti.

Yeni Taksi Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Süreç taksicileri memnun etmesede toplantı sonrası alanına karar şu şekilde oldu: Taksicilerin 28 TL olan açılış ücreti 2022 yılı sonlanırken 40 TL'ye ulaşmış oldu. Bekleme ücreti 67,20 TL iken 100,80 TL oldu. Bu rakamlar beklemede %50 açılışta ise %42,86 artış anlamına geliyor. Taksi fiyatlarında uygulanan %40'lık artışı komisyon uygun görüyor. Fakat esnaf odası başkanı Eyüp Aksu yeterli görmüyor. “Giderlerimize karşılık yeni bir zam talebinde bulunacağız ve bunu önümüzdeki birkaç gün içerisinde İstanbul büyükşehir belediyesine de iletmiş olacağız” dedi. Önümüzdeki hafta sonu ve en geç ayın birinde taksimetre ayarı yapılmış olunacak diyerek de ekledi.