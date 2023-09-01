Emekliler için ek kaynaklar giderek daha önemli hale geldi. Ekonomik zorluklarla karşı karşıya olanlar, bütçelerini desteklemek için bu ek kaynaklara güveniyor. Ancak emeklilerin bu ek kaynaklara erişim konusunda seçenekleri sınırlı.

Bu kaynaklardan en yaygın yaklaşım, bankalarla emekli maaşı promosyon anlaşması yapmak ve bu kampanyaların sunduğu fırsatlardan yararlanmaktır. Halkbank, emeklilik promosyonu kampanyası kapsamında müşterilerine ne gibi özel vaatlerde bulunuyor? Ne kadar promosyon veriyor. Şimdi detaylara bakalım.

PROMOSYON ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Halkbank'ın Eylül 2023 emekli maaşı promosyon kampanyası resmi olarak duyuruldu. Bu kampanya emeklilere bazı ayrıcalıklı fırsatlar sunuyor. Halkbank, kampanyadan yararlanmak için iki temel koşul belirledi. İlk olarak, müşterilerin emekli maaşlarını SGK'dan Halkbank'a aktarmaları gerekmektedir. İkinci olarak, maaşlarını üç yıl süreyle başka bir finans kuruluşuna aktarmayacaklarını taahhüt etmeleri gerekiyor. Bu şartları yerine getiren müşteriler, promosyon ödemesi almaya hak kazanacaklar.

Bu dikkat çekici kampanya ile Halkbank, emeklileri sadakatleri ve güvenleri için ödüllendirmeyi amaçlıyor. Emekliler, Halkbank'ı finansal ortakları olarak seçerek bu promosyonun avantajlarından yararlanabilir ve finansal istikrarlarını sağlayabilirler.

EYLÜL 2023 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

Halkbank'ın Eylül ayı kampanyası incelendiğinde, emekli maaş promosyonlarında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Halkbank, SGK tarafından belirlenen asgari tarife üzerinden emeklilere maaş promosyonu ödemesi yapmaya devam etmektedir. Emekli müşterilerin aldıkları maaş promosyonu miktarı, emekli maaş tutarlarına bağlı olarak değişiyor. Eylül ayı boyunca Halkbank'ın emekli müşterilerine aşağıdaki promosyon ödemeleri yapılacaktır:

- 3.500 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 3.000 Türk lirası

- 3.500 TL ile 7.500 TL arasında emekli maaşı olanlar için 3.500 Türk lirası

- 7.500 TL ile 10.000 TL arasında emekli maaşı olanlar için 4.500 Türk lirası

- 10.000 TL ve üzeri emekli maaşı olanlara 5.000 TL maaş promosyonu ödemesi