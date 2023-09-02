Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank, Eylül ayı sonuna kadar emeklilere yapacağı promosyon ödemelerini belirledi. Bu güncellemeler, emeklilerin finansal ortak olarak bankaları tercih etmeleri için önemli bir teşvik niteliği taşıyor. Akbank bu güncellemelerle emeklilere hizmetlerini seçmeleri için ikna edici bir neden sunmayı amaçlıyor.

Devam eden emekli maaşı promosyon kampanyaları doğrultusunda bankalar daha fazla müşteri çekebilmek için ödeme planlarını revize ediyor. Bu girişimlerin başında gelen Akbank, emekli maaşı promosyon kampanyası kapsamında Eylül ayı tarifesini açıkladı. Banka, bu dönemde emeklilere yapacağı en yüksek ödemeyi Türk lirası (TL) cinsinden açıkladı. İşte detaylar.

3 YIL ŞARTI DEVAM EDİYOR

Akbank'ın emekli maaşı promosyon kampanyası kapsamında emekli müşterilere sürekli olarak önemli ödemeler sağlanacak. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın varlığının bilincinde olan bankalar, bu konuya büyük önem veriyor. Emekli maaş promosyonu ödeme tutarları, 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki protokolde belirtilen asgari tarifeler esas alınarak belirlenmiştir. Ayrıca Akbank, emeklilere üç yıl boyunca Akbank'ta kalma ve başka bir finans kuruluşuna geçmeme taahhüdü karşılığında sunduğu ödemeleri yeniden değerlendirmiştir.

AKBANK 2023 EYLÜL PROMOSYON RAKAMLARI

Akbank, emeklilere maaş promosyonu ödemesi yaparken müşterilerinin maaş tutarını dikkate almaktadır. Maaş seviyesine göre belirlenen bu ödemeler emeklilere peşin ve nakit olarak verilmektedir. Bir emeklinin maaşı 10.000 TL ve üzerinde ise 7.000 TL promosyon ödemesi alıyor. Maaşı 7.500 TL ile 10.000 TL arasında olanlara ise 6.250 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Ayrıca Akbank, emekli maaşı promosyon kampanyasında heyecan verici bir fırsat sunuyor. Akbank'ın sağladığı kredi kartlarını kullanarak 12 ay boyunca her ay 2.500 TL harcama yapmayı taahhüt eden emekliler ek promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu tutar 3.000 TL olarak belirlendi. Böylece bir emekli Akbank'tan toplamda 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor.