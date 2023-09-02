Ziraat Bankası'nın Eylül ayına özel duyurduğu düşük faizli kredi kampanyası acil nakit ihtiyacına son verecek teklifi içeriyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuruda başvuru şartlarını karşılayan her vatandaşın bu tekliften yararlanabileceği duyuruldu.

Gıda, giyim, barınma, ulaşım, evlilik, eğitim, sağlık ve benzeri farklı kategorilerde oluşan acil nakit ihtiyacına hızlı çözüm önerileri sunan Ziraat Bankası kampanya dönemi boyunca mobil uygulama üzerinden başvuruyu açık hale getirdi. Türkiye'nin köklü Bankası olan Ziraat Bankası 10.000 TL limitli ihtiyaç kredisi paketine dair detayları paylaştığı o güncel duyurusunda 36 aya varan vade imkanı sundu.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaçları karşılamak isteyenler acil nakit ihtiyacı arayanlara özel sunduğu finansman desteği ile her bütçeye uygun esnek ödeme limiti sunan düşük faizli kampanyasını başvuruya açık hale getirdi. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler mobil uygulama veya Ziraat Bankası internet şubesi üzerinden tüketici kredisi alanına gelerek %3,29 faizli kampanyadan yararlanabilir.

ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu için 36 ay vade, 50.000 TL ve üzeri kredi başvurusu için 24 ay vade, 100.000 TL ve üzeri kredi başvurusu için 12 ay vade uyguluyor. Kampanyalı dönem boyunca kredi başvurusunda bulunacak olanlardan ek belge ya da kefil talep edilmiyor. Ziraat Bankası standartlarına uygunluk göstermeyen kişiler sms ile konu ile ilgili bilgilendiriliyor. Online uygulama üzerinden yapılan başvuru işlemi Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak evrak teslimi sonrası tamamlanabilir.