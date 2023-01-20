Evlilikte 25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi geliyor! Tek şartla hak tanınacak! Aylık 1.650 TL ödeyen herkes...

Tek şartla hak tanınacak! Aylık 1.650 TL ödeyen herkes... Evlilikte 25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi geliyor! Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için 3 temel şart önemli. Bu şartları tamamlayan kişilere direkt maaş bağlanıyor. Dışarıdan prim ödeme ile kolayca emekli olma şansı bulunuyor. Buna isteğe bağlı sigorta ismi veriliyor.

Evlilikte 25 yılı tamamlayana emeklilik müjdesi geliyor! Tek şartla hak tanınacak! Aylık 1.650 TL ödeyen herkese imkan veriliyor. Ev hanımlarının en merak ettiği konulardan birisi de emeklilik şartları oluyor. Ev hanımlarına yönelik hazırlanan bir yasa tasarısı 2020 yılında Meclis'e sunulmuştu. Öte yandan isteğe bağlı sigorta ödeme yöntemiyle de milyonlarca kişi emekli maaşı alma hakkı kazanıyor.

İKİ YOL VAR!

Türkiye'de ülkemizde emeklilik için 3 temel şart büyük önem taşıyor.. Ev hanımlarının emekli olması için iki yol var.

MAAŞ BAĞLANIYOR

İsteğe bağlı sigorta ismiyle bilinen bu sistemle dışarıdan prim ödenerek emekli olma şansı bulunuyor.

HEMEN DEVREYE ALINIYOR

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi" yapılarak bu sistem devreye alınabiliyor.

E-DEVLET'TEN DE YAPABİLİR

Öte yandan e-Devlet üzerinden de online başvuru yapılarak maaş bağlanma şansı da bulunuyor.

2020 YILINDA TEKLİF SUNULMUŞTU

2020 yılında en az 25 yıl evli olan ve 50 yaşını doldurup emekli olamayan ev kadınları için Meclis'e yasa teklifi sunulmuştu.

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