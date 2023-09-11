Devlet, gençleri daha erken yaşta evlenmeye teşvik etmek için bu program aracılığıyla sağlanan destek hibesi miktarını önemli ölçüde artırdı. Bu program kapsamında, evlenen çiftler, gerekli kriterleri karşılamaları halinde çeyiz parası şeklinde mali yardım almaya hak kazanacak.

Bu önemli girişim, evlilikle ilgili mali yükü hafifletmeyi ve genç çiftlerin evlilik yolculuğuna daha kolay çıkmalarını sağlamayı amaçlıyor. Bu programın uygulanması, hükümetin sağlıklı ilişkileri teşvik etme ve evlilik kurumunu destekleme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Bu hibeye hak kazanmak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerektiğini söylemiştik. Şimdi o detaylara bakalım.

HANGİ BANKADAN ÇEYİZ HESABI AÇILABİLİR?

Çeyiz hesabı, evlenmeyi planlayan 27 yaşın altındaki bireyler için tasarlanmış özel bir tasarruf hesabıdır. Birincil amacı, gençlerin düğün masrafları için para biriktirmelerine yardımcı olmaktır. Ziraat Bankasından bu hesapları açabilirsiniz. Ayrıca devlet, bu hesapta biriktirilen miktara göre hibe para şeklinde mali destek sağlamaktadır. Hem vadesiz mevduat hesabı hem de vadeli çeyiz hesabı açılabildiğini belirtelim. Bireyler bu hesapları kullanarak para biriktirebilir, faiz geliri elde edebilir ve evlendiklerinde devlet desteği hibesi alabilirler.

DEVLET DESTEKLİ ÇEYİZ ÖDEMELERİ NE KADAR?

2023'te çeyiz hesabı açmak için parasal limitler aşağıdaki gibidir:

- Aylık asgari ödeme 630,51 TL, azami ödeme 6.305,22 TL'dir.

- Üç aylık asgari ödeme tutarı 1.891,56 TL, azami ödeme tutarı ise 18.915,74 TL'dir.

- Hesap açılışında tek seferde 94.578,50 TL'ye kadar para yatırılabilir.

Bu avantajlardan yararlanabilmek için bireylerin en az 3 yıl boyunca düzenli olarak para biriktirmeleri ve düğün günlerinde 27 yaşından önce evlenmeleri gerekmektedir. Alabilecekleri miktar, tasarruflarının süresine bağlıdır: Eğer 36-47 ay boyunca para biriktirmişlerse, birikimlerinin yüzde 20'si olarak 26.396 TL; 48-59 ay boyunca para biriktirmişlerse, birikimlerinin yüzde 22'si olarak 30.457 TL ve eğer 60 ay veya daha uzun süredir para biriktirmişlerse, birikimlerinin yüzde 25'i olarak hesaplanan devlet desteği ödemesi olarak en fazla 36.548 TL alabilirler.