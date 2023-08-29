24 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanının seçim vaadi olarak paylaştığı öğrenciye vergisiz akıllı cep telefonu ve evlenecek gençlere 150.000 TL faizsiz kredi teklifi ile ilgili detaylar belli oldu.

Henüz şartların oluşmadığı ucuza akıllı telefon vaadi ile ilgili çalışmalar başladı. Gözler evlilik kredisi vaadine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evlilik kredisi başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. Öncesinde kaynaklardan aktarılan ve paylaşılan bilgiye göre kredinin 150.000 TL ve faizsiz olarak evlenecek çiftlere verileceği ifade ediliyor.

EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bankaların zor durumda olan vatandaşlara yönelik sunduğu kredi teklifleri yüksek faiz oranları nedeniyle ulaşılmaz hale geliyor. Geri ödeme sırasında sunulan vade süreleri ise günden güne daha da kısalıyor. Faiz oranları arttıkça geri ödeme sürecinde aylık taksit oranı birikerek yükseliyor.

Ay sonuna getirmenin zor hale geldiği bu yeni dönemde bakanlık tarafından uygulamaya alınacak olan Aile ve Gençlik Bankası ile sunulacak evlilik kredisi için detayların paylaşılması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Faizsiz evlilik kredisi kapsamında Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve ardından bu kredinin hayata geçmesi bekleniyor. Devlet tarafından kurulacak Aile ve Gençlik Bankası ile evlenecek çiftlere sunulacak 150.000 TL faizsiz kredi için herhangi bir yaş şartı bulunuyor mu? sorusu henüz yanıt bulmadı. Ancak konuyla ilgili 150.000 TL faizsiz kredi teklifinin 48 ay vade ile ödenebileceği ifade edildi. 2 yıl geri ödemesiz olarak sunulacak olan bu kredi teklifi Aile ve Gençlik Bankasının faaliyeti kapsamında verilecek.