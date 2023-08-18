Devletin dar gelirli vatandaşlara yönelik sunduğu sosyal destek programları arasında karşılıksız ev kredisi teklifi de bulunuyor. Hibe ödemeleri ile beraber uygun fiyatlı banka kredisi teklifleri de bu süreçte büyük kolaylık sağlıyor.

Barınma, giyim, eğitim gibi farklı konularda devletin sunduğu sayısız destekler arasında ev bakım ve onarım isteği de yer alıyor. Özellikle afet durumlarında evi zarar görenler ev içerisindeki eşyaları kullanılmaz hale gelenler devletin desteğinden faydalanabiliyor.

EV ONARIM KREDİSİ NEDİR?

Devletin Bakanlık eli ile sunmuş olduğu sosyal yardım ödemeleri arasında yer alan barınma desteği yeni ev almak yerine var olan evi sağlamlaştırma ve korunaklı hale getirme fırsatı sunuyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan 11 ili derinden etkileyen maddi ve manevi büyük hasara sebep olan depremin ardından başlayan geri dönüşüm süreci devam ediyor. Devlet uygun fiyatlı kredi maliyetleri ile birlikte geri ödemesiz hibe destekleri ile de halkın yanında olmayı sürdürüyor. İhtiyaç sahibi olan muhtaçlık seviyesindeki ailelere yönelik sunulan onarım desteği ev eşyalarını yenileyebilmeyi de sağlıyor.

EV ONARIM KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bakanlık tarafından sunulan konut kredi desteğinden yararlanmak isteyenlerin muhtaçlık kriterini karşılaması gerekiyor. Hane içerisinde yaşayan kişilerin ortalama aylık geliri üzerinden hesaplanan bu ücret net asgari ücretin üçte birinden azsa barınma yardımından yararlanılabiliyor. Aile Bakanlığı konuyla ilgili sosyal ekonomik düzeyi daha çok dezavantajlı olan kişilerin bu tarz desteklerden faydalanmasını sağlıyor.

EV ONARIM KREDİSİ MALİYET TABLOSU

Bakanlık tarafından ev onarım yardımı kapsamında sunulan destek en az 35.000 TL olarak belirlendi. Ev üzerinde basit bir onarım yapılacaksa bu rakam tek seferde 35.000 TL olarak hesaba aktarılıyor. Eğer evin durumu daha ciddi ise orta düzeyde bir onarım için devlet 70.000 TL destek ödemesi yapıyor. İçinde oturulamayacak kadar hasarı bulunan kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duyan evler için ise devlet tarafından 100.000 TL destek ödemesi yapılıyor.